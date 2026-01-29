¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ADORÂåÉ½Â¦¡ÖNewJeans¤Î¡Ø¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ô²ÁÁàºîÀªÎÏ¤Ë¤è¤ëº¾µ½·à¡×
ADOR¡Ê¥¢¥É¥¢¡Ë¤Î¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½Â¦¤¬¡¢HYBE¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¡Ë¤È¤ÎÁÊ¾ÙÈ½·è¤òÌó1¥«·î¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¼«¿È¤¬NewJeans¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥ó¥º¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢¤ì½Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¡Ê·ÀÌóËþÎ»Á°¤Î»öÁ°ÀÜ¿¨¡Ë¡×µ¿ÏÇ¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÇ§¤·¤¿¡£
¥ß¥ó»á¤ÎË¡Î§ÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ë¥¥à¡¦¥½¥ó¥¦¥óÊÛ¸î»Î¡ÌË¡Ì³Ë¡¿Í¡¦ÃÒ´ä¡Ê¥¸¥¢¥à¡Ë¡Í¤Ï27Æü¸á¸å1»þ¤«¤é¡¢¥½¥¦¥ë»Ô¾âÏ©¶è¡Ê¥Á¥ç¥ó¥Î¥°¡Ë¤Î¥¥ç¥¦¥©¥ó¥Ä¥¢¡¼¥Ó¥ë¤Ç1»þ´Ö54Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¡Ö¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥óÁ°ÂåÉ½¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤Î¿¿¼Â¤È¥À¥Ü¥ê¥ó¥¯³ô²ÁÁà½Ä»ö·ï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤¿¡£¥ß¥ó»á¤Ï½ÐÀÊ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤¬¥À¥Ü¥ê¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å²ñÄ¹¤È¡¢NewJeans¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÏ¢¤ì½Ð¤¹¤¿¤á¤Î»öÁ°ËÅµÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Îµ¿ÏÇÊóÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÈ¿ÏÀ¤¬¹ü»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï2024Ç¯Ëö¤«¤é2025Ç¯½é¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¥ß¥ó»á¤È¥Ñ¥¯»á¤Î²ñ¹ç¼Ì¿¿¤ä¥Ñ¥¯»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤òº¬µò¤Ë¡¢¥ß¥ó»á¤¬¿·¤¿¤ÊÅê»ñÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤ò»î¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Îµ»ö¤òÊó¤¸¤¿¡£
¥ß¥ó»áÂ¦¤Ï¥Ñ¥¯»á¤È²ñ¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¡¢NewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÈÂ²¤¬´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖNewJeans¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¤¸¤Ç¤¢¤ë¥¤»á¤¬¡¢¥Ñ¥¯»á¤ò¡ØHYBE¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¬Ç¤¼Ô¡Ù¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢2024Ç¯9·î30Æü¤ËÌÌ²ñ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î¾ì¤Ç¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¥ß¥ó»áÂ¦¤Î¼çÄ¥¤À¡£¥¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÏ¿²»¥Ç¡¼¥¿¤ÎÁ´ÂÎ¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¥Ñ¥¯²ñÄ¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÅê»ñ·×²è¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤ÎËÅµÄ¤ÏÁ´¤¯Â¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥ç¥ó¥®¥å»á¤È¤ÏÆóÅÙ¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥ß¥ó»áÂ¦¤Ï¡¢¥¤»á¤È¥Ñ¥¯»á¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö³ô²ÁÁàºî¡×¤òµó¤²¤¿¡£¥¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¥À¥Ü¥ê¥ó¥¯¤Ï2024Ç¯10·î2Æü¤Î¸ø¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ÒÆâ¼èÄùÌò¤Ë¥¤»á¤òÁªÇ¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡ØNewJeans¥Æ¡¼¥Þ³ô¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ³ô²Á¤¬µÞÆ¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥óÁ°ÂåÉ½¤¬¡Ø¥À¥Ü¥ê¥ó¥¯¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¡Ù¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¸å¡¢11·î7Æü¤Ë¥¤»á¤Î¼ÒÆâ¼èÄùÌòÅÐµ¤ò¼è¤ê¾Ã¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¤»á¤È¥Ñ¥¯»á¤¬·ëÂ÷¤·¤Æ¥À¥Ü¥ê¥ó¥¯¤ò¥Æ¡¼¥Þ³ô¤Ë¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤Æ¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Î¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤»á¤ò¼ÒÆâ¼èÄùÌò¤«¤é½ü³°¤·¤¿¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HYBEÂ¦¤¬¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ß¥ó»á¤Ë¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¤òÈï¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¶¦ËÅ¤·¤¿²ÄÇ½À¤âÄóµ¯¤·¤¿¡£¥¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖADOR¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥µ¥óÂåÉ½¤Ï¡¢¥ß¥ó»á¤¬¥Ñ¥¯»á¤Ë²ñ¤¦Á°¤«¤é¥À¥Ü¥ê¥ó¥¯¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤·¡¢¡ÖADOR·Ð±Ä¿Ø¤ÈÂç³ô¼ç¡ÊHYBE¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÁÊ¾Ù¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢µ¿ÏÇ¤Î³Ë¿´Åª¤ÊËÜ¼Á¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î12Æü¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¤È¤Î³ô¼ç´Ö·ÀÌó²ò½ü³ÎÇ§ÁÊ¾Ù¤ÎÈ½·è¤ò¹µ¤¨¤¿¥ß¥ó»á¤¬¡¢ºÇ¸å¤Î°ì¼ê¤È¤·¤ÆÀ¤ÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢µ¿ÏÇ¤Î¼áÌÀ»þ´ü¤ä¸¶°ø¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼èºà¿Ø¤«¤é¼ÁÌä¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¥¥àÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÅö»þ¤ÏADORÂåÉ½¿¦¤Ø¤ÎÉüµ¢¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Î²ÈÂ²¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£
º£¸å¤ÎÈ½·è¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¼çÄ¥¤¬µÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÁÊ¾Ù¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ï¡¢ADOR¤¬NewJeans¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¸¢¸Â¤ò¥ß¥ó»á¤¬¿¯³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥¿¥ó¥Ñ¥ê¥ó¥°µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿¿¼Â¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ë´Ø¤¹¤ë¼áÌÀ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£