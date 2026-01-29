【北中米W杯出場国紹介｜第12回：セネガル】モロッコ撃破でアフリカ王者に。厳しいグループを突破するための下地は十分にある
昨年末から年始にかけて行なわれたアフリカ・ネーションズカップ2025（AFCON）。決勝で開催国モロッコを破り、２大会ぶりのアフリカ王者に輝いたのがセネガルだ。
ファイナルの直前に原因不明の体調不良者を出しながら、モロッコを延長戦の末に１−０で下して優勝。組織的な守備、堅実な試合運び、接戦を勝ち切るメンタリティを示した。
ベスト８に躍進した日韓W杯のメンバーでもある、パペ・ティアウ監督が率いる「テランガのライオン（セネガル代表の愛称）」は、ここから改めて北中米W杯での躍進に向けて進んでいくことになる。
優勝候補のフランス、破竹の強さで欧州予選を突破したノルウェーと同居するI組は、プレーオフ枠からイラク、ボリビア、スリナムのどこが来ても難関になるが、セネガルがポテンシャルを爆発させれば、十分に突破の可能性はあるだろう。
日韓W杯では優勝候補だったフランスを撃破したところから、快進撃がスタートした。今回はベスト16のカタールW杯を経験した選手も多く残るだけに、この厳しいグループを突破するための下地は十分にある。
現在のセネガルは４−３−３がベース。中盤では36歳のイドリサ・ゲイエ（エバートン）がキャプテンとして守備の強度と試合の安定を担保し、そこにパペ・ゲイエ（ビジャレアル）とラミンヌ・カマラ（モナコ）がダイナミズムを加える。
AFCONでも得点源となったP・ゲイエは、ボール奪取からそのままフィニッシュまで関われるなど、日韓W杯の英雄となったパパ・ブバ・ディオプを想起させるタレントだ。
前線の左にはロシアW杯も経験しているサディオ・マネ（アル・ナスル）という頼れる存在がいる。全盛期と比べて、さすがに運動量は抑えられているものの、勝負所での決定力は健在だ。また周りを使うプレーも増えており、アシストのシーンも目立っている。
さらにスピードで背後を突くニコラス・ジャクソン（バイエルン）、個で局面を打開できるイリマン・エンディアイエ（エバートン）、空中戦に強いシェリフ・エンディアイエ（サムスンスポル）、俊英のイスマイラ・サール（クリスタル・パレス）といった、個性あるアタッカーが揃う。
18歳のイブラヒム・エムバイエ（パリ・サンジェルマン）という新時代のヤングタレントも台頭しており、攻撃陣の層は前回大会を上回る。フランスの屈強な守備陣も手を焼きそうだ。
最終ラインは経験値でマネと双璧をなす、大黒柱のカリドゥ・クリバリ（アル・ヒラル）を擁するが、センターバックとして安定感のあるムサ・ニアカテ（リヨン）、さらに20歳のママドゥ・サール（ストラスブール）も台頭しており、良い意味で開幕戦のスタメンも読みにくい陣容となっている。彼らを後ろから支えるのは、言わずと知れた守護神のエドゥアール・メンディ（アル・アハリ）だ。
AFCONなど、直近の代表活動に招集された代表メンバーの総市場価値は、前回W杯ベスト４のモロッコにも匹敵する。多くのアフリカの国は欧州生まれ、欧州育ちの選手が大半を占めており、特にセネガルは戦術的なベースの共有もしっかりしており、真面目な選手が多いことでも知られる。
攻撃でも基本は幅広くボールを動かしながら、臨機応変にカウンターを繰り出すなど、チームとしての柔軟性も併せ持つ好チームだ。W杯という大舞台でも、ティアウ監督が選手たちを良い方向に導いていくことができるか。
文●河治良幸
【画像】北中米Ｗ杯、確定した全12グループの内訳を“出場国集合写真”で！
