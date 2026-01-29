「それでも可愛いよね」村重杏奈、寝起きすっぴんショット公開！ 「ほんっとに赤ちゃんみたいなお肌」
元HKT48の村重杏奈さんは1月27日、自身のInstagramを更新。寝起きのすっぴんショットを公開し、絶賛の声が寄せられています。
【動画】村重杏奈の寝起きすっぴんショット
ファンからは「ほんっとに赤ちゃんみたいなお肌」「それでも可愛いよね」「なんでこんなにかわいいの」「黒縁メガネ、世界一似合うね」「5時間尺で動画貰ってもいいですか？」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
海外でのVlog動画村重さんは「寝起きのしげだし、目悪いしげだし、浮腫んでるしげだし、片目腫れてるしげだし、浮腫みとるしげだし、スイッチオンのしげ」とつづり、1本の動画を投稿。海外滞在中のVlogのようです。寝起きですっぴんの状態からスキンケアやメイクをして普段の村重さんに変身しています。透明感のある肌がとても美しいです。
「写真集！撮影してます！」22日の投稿で「そろそろ日本にいないの気付かれてる気がします」「写真集！撮影してます！本日１日目が終わりました！」と明かしていた村重さん。今回の投稿は、撮影前のVlog動画だったのかもしれません。写真集がより楽しみになる貴重なショットとなったのではないでしょうか。
