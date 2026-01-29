◇欧州リーグ1次リーグ最終戦 ベンフィカ4ー2Rマドリード（2026年1月28日 ポルトガル・リスボン）

サッカーの欧州CLは28日、運命の1次リーグ最終戦が各地で行われ、ベンフィカ（ポルトガル）が本拠で優勝候補の一角レアル・マドリード（スペイン）に4ー2で勝利。3ー2とリードし迎えた後半アディショナルタイム、他会場の結果により決勝トーナメント進出プレーオフ（PO）出場権獲得にはあと1点が必要だという“絶体絶命”の状況に追い込まれるも、ウクライナ代表GKトルビンが右サイドのフリーキックから頭で合わせ劇的弾。ラストプレーでのゴールによってプレーオフ進出ボーダーラインギリギリの24位に滑り込み。あまりにも劇的な決着に本拠サポーターは狂喜乱舞。古巣対戦となった名将モウリーニョ監督も喜びを爆発させた。

プレーオフ進出には勝利が必要だったベンフィカは前半30分、FWエムバペに先制弾を許す苦しい展開。それでも6分後、FWシェルデルップが同点ゴール。1ー1とすると、前半アディショナルタイムにFWパブリディスが逆転弾。前半を1点リードで終えた。

後半互いに1点を奪い合い、3ー2とリードして後半アディショナルタイムに突入。しかし、同時刻キックオフだった他会場の結果によりこのままでは1次リーグ敗退となってしまう展開に。

何としても1点が欲しいモウリーニョ監督は後半アディショナルタイム8分、右サイドでフリーキックのチャンスを得るとすかさず守護神GKトルビンに相手ゴール前まで上がるように指示。するとこの采配がズバリ的中。MFアウルスネスの右からのクロスをGKトルビンが頭で押し込み、待望の4点目。

この得点にモウリーニョ監督は本拠サポーターに向かって喜びを爆発。スタジアムが異様な盛り上がりを見せるなか、主審が試合終了のホイッスル。前節29位から24位へと浮上し、プレーオフ進出が決定。23位ボデ・グリムトから27位サンジロワーズまで勝ち点9で5チームが並び、得失点差で滑り込みに成功。

劇的な決着にネットからは「まさに奇跡」「なんてドラマティック」「これだからフットボールは面白い」「信じられない」といった声が上がった。

一方、Rマドリードは前節3位から9位へと転落。同点に追いついていたら8位以内を確保できたが、後半アディショナルタイムにFWアセンシオとFWロドリゴの2人が退場するなど反撃ならず。決勝トーナメントストレートインを逃し、プレーオフへと回ることになった。