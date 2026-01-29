広島のテイラー・ハーン投手（３１）が２８日、マツダスタジアムで行われている合同自主トレに合流した。昨季終了後から体重を約５キロ減量。初登板から１６試合連続無失点をマークするなど、打者を圧倒した来日１年目と同じ体重でチームに戻ってきた。今季、カープで３年目を迎える剛腕が“無双ボディー”でフル回転する。

頼もしい助っ人が帰ってきた。キャッチボールでは上着を脱いで、力強い腕振りを披露。合同自主トレに合流したハーンは「体の状態は９割ぐらい仕上がっている。非常にいい１年になるんじゃないかなと感じている。新しいシーズンに向けてすごくわくわくしているよ」と胸を張った。

目指すのは来日１年目の圧倒的な姿だ。昨季は５５試合に登板するも、シーズンを通して痛打される場面が目立ち、防御率３・３５。故障で出遅れながら５月末の来日初登板から１６試合連続無失点など、防御率１・２９、被打率・１５５と無双した１年目に比べれば物足りなさが残った。

今オフは体重を約５キロ絞り、１年目と同じ体重で来日。「昨季は体重を増やした。状態は悪くはなかった」とした上で、「１年目はもう少し痩せていたから、一番良かったその頃に戻そうと決めた」と減量に踏み切った。動きのキレも上々で、「（体重を）落とした分、感覚はいいよ」と自信をのぞかせる。

今季から中継ぎの一角を担い続けてきた栗林が先発に転向。２年間で計９０試合に登板している左腕には穴を埋める以上のフル回転が期待される。「どんな状況で投げようと自分の仕事をするだけ。チームが必要としてくれるなら、どこでも投げるよ」とハーン。変革期のチームを、献身的な助っ人が支えていく。