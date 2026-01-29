「have two left feet」の意味は？直訳は「左足が2本ある」だけど...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「不器用」でした！

直訳すると「左足が2本ある」になります。

とりわけ動作の不器用さ、「ダンスが下手」と表現する際に使われます。

やや古風めいた言い方ですよ。

「When we danced together I discovered my husband had two left feet.」

（一緒に踊ったときに、夫はダンスが下手なのだと知った）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。