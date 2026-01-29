「have two left feet」の意味は？直訳は「左足が2本ある」だけど...？【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「have two left feet」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「不器用」でした！
直訳すると「左足が2本ある」になります。
とりわけ動作の不器用さ、「ダンスが下手」と表現する際に使われます。
やや古風めいた言い方ですよ。
「When we danced together I discovered my husband had two left feet.」
（一緒に踊ったときに、夫はダンスが下手なのだと知った）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部