◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（２８日、青森・伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館））観衆９８７

新日本プロレスは２８日、青森・つがる市の伊藤鉱業アリーナつがる（つがる市総合体育館）で「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

２９年半ぶりとなる同所での大会は午後７時開始予定だったが、大雪の影響で本隊の選手バスの到着が遅れ午後７時半に変更となった。

さらに発表されていた全６試合の対戦カードはすべて変更となった。こうした事態に新日本プロレスは公式「Ｘ」などで「大雪の影響で選手の到着が遅れたため、試合開始時間を１９：３０に変更させていただきます。なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます」と告知した。さらに「開始時間の変更を重ねてお詫び申し上げます」と謝罪した。

今大会は、２６日に「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ＥＶＩＬの「退団」発表後、初の試合。第２試合で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」ディック東郷、高橋裕二郎、成田蓮が外道、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅｇと対戦。試合は成田が１２分１５秒、クロス式膝十字固めで外道を破ったが、「Ｈ．Ｏ．Ｔ」の３人は無言で会場を去った。

第４試合の「５対５」イリミネーションマッチで２・１１大阪で激突するＩＷＧＰヘビー級王者の辻陽太とジェイク・リーが前哨戦。試合は、１８分２６秒、オーバー・ザ・トップロープでジェイクを投げ捨て辻が勝利した。

試合後、辻は「敬愛するＥＶＩＬよ。あなたは行ってしまうんだね。君を覆いつくす闇に一筋の光が差すことを願って。私はこのリングに立ち続けよう」とメッセージを送った。

◆１・２８つがる大会全成績

▼第１試合 ２０分１本勝負

〇藤田晃生（５分５１秒 逆エビ固め）安田優虎●

▼第２試合 ２０分１本勝負

ディック東郷、高橋裕二郎、〇成田蓮（１２分１５秒 クロス式膝十字固め）外道●、ＯＳＫＡＲ、Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ

▼第３試合 ２０分１本勝負

〇上村優也、海野翔太（１３分０５秒 カンヌキスープレックスホールド）ゼイン・ジェイ●、カラム・ニューマン

▼第４試合 イリミネーションマッチ 時間無制限

永井大貴、ロビー・エックス、石森太二、高橋ヒロム、〇辻陽太（１８分２６秒 オーバー・ザ・トップロープ）ジェイコブ・オースティン・ヤング、フランシスコ・アキラ、グレート―Ｏ―カーン、ＨＥＮＡＲＥ、ジェイク・リー●

※辻の１人残りでＵｎｂｏｕｎｄ Ｃｏ．が勝利

▼第５試合 サプライズマッチ ３０分１本勝負

ハートリー・ジャクソン、〇大岩陵平、ザック・セイバーＪｒ．（１１分１２秒 ＴＨＥ ＧＲＩＰ↓片エビ固め）松本達哉●、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ、後藤洋央紀

▼第６試合 サプライズマッチ ３０分１本勝負

タイガーマスク、田口隆祐、本間朋晃、矢野通、〇ウルフアロン（１１分０７秒 変型ブルドッキングヘッドロック↓エビ固め）嘉藤匠馬、村島克哉●