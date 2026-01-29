61歳・床嶋佳子、“初めてのチャレンジ”を報告 作品公開しファンが絶賛「お上手」「惹かれました」
俳優の床嶋佳子（61）が28日、自身のインスタグラムを更新。新しく挑戦したことを告白した。
【写真】「お上手」“初めてのチャレンジ”絵画作品を披露した床嶋佳子 ※2.3枚目
前回の投稿から3週間以上ぶりの更新となったこの日は、「こんにちは！お久しぶりです！」と書き出し、「私、絵心がなく小学校の図工の時間以外これまで絵というものを描いたことが全く無かったのですが 何故か油絵が描いてみたくなり色々情報収集をし、画材などを少し揃えて 初めて チャレンジしてみました！」とうれしそうに報告した。
「お恥ずかしい限りですがアップしますね。温か〜い目でご覧いただけたらと思います」と、机に並べられた道具と、床嶋が描いた2枚の絵画を披露。「あまり基礎などに捉われると楽しくなくなるので、あくまでも楽しく自由にやっていこうかと思っています!!」と伝えており、自己流で楽しむ床嶋の様子が見て取れる。
また「追伸！」で、「アップしてみるとカラー（花の名前）の左の花、葉が無いですね」と添えた。
みずみずしい感性と独特なタッチで描かれた床嶋の作品に、ファンからは「絵画デビューおめでとう 素敵」「お上手」「三枚目の絵惹かれました」「いろんな事にチャレンジするのは、素敵な事だと思います！」「油絵ですか！私も始めたくなりました」などのコメントが寄せられている。
