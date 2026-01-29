MUCHAのバレンタイン♡芸術で贈るハートコレクション

芸術家ミュシャの世界観を現代に届ける、世界初の公認ブランド「MUCHA」から、バレンタインシーズンに心を満たす新作が登場します。ミュシャ作品に描かれたハートモチーフを丁寧に拾い上げた“HEART COLLECTION‐An Art Of LOVE‐”は、2026年1月28日（水）より発売。大切な人への贈り物としてはもちろん、自分自身への想いを形にするアートピースとしても注目のコレクションです♡

ミュシャが描くハートの美学

本コレクションは『トリポリの姫君イルゼ』に描かれたハートモチーフを主役に構成。作品に宿る優美な曲線や装飾性を活かし、愛を象徴するモチーフとして再解釈しています。

芸術作品の一部を日常に取り入れられるデザインは、身に着けるたびに物語を感じさせ、特別な季節にふさわしい存在感を放ちます。

気品を添えるヘアジュエリー

「ヘアクリップハートパール」は8,360円（税込）、サイズH6×W11.3×D5.3㎝、展開カラーはO.WHT、WIN、BROW。大胆なハートデザインに大粒パールをあしらい、後ろ姿まで印象的に演出します。

「バレッタハートパール」は6,930円（税込）、サイズH1.7×W8.5㎝、カラーは同じくO.WHT、WIN、BROW。ライン状のハートと中央のパールが上品に輝き、洗練されたヘアアレンジを叶えます。

アートを楽しむ特別なハンカチ

「ハンカチトリポリハート’26」は2,640円（税込）、展開カラーはPNK、MNT。『イルゼ』の挿絵に隠されたハートのみを抽出し、ブロック状に再構築したデザインが魅力です。

薄手のコットン素材で大判サイズのため、ハンカチとしてだけでなく、バッグに結んだりバンダナ感覚で使うなど、自由なアレンジが楽しめます。

愛を贈る、アートという選択

“HEART COLLECTION‐An Art Of LOVE‐”は、2026年1月28日（水）よりMUCHA全店舗およびオフィシャルオンラインストアにて発売※オフィシャルオンラインストアでは10時より発売いたします。

バレンタインに甘いものだけでなく、永く寄り添うアートを贈るという選択も素敵。

ミュシャの想いが込められたハートとともに、心に残るひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪