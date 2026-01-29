高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第17週「ナント、イウカ。」の第85回が１月30日に放送予定です。

【写真】錦織は真剣な表情で…

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下１月30日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の元を、１人で訪ねてきた庄田（濱正悟さん）。

しかし、とりとめのない話ばかりで一向に本題にはいらない。

既に庄田の目的に気づいたトキは、理由を白状するよう問い詰める。

庄田の目的とは？その数日後、錦織（吉沢亮さん）の元を庄田が訪れる。

久しぶりに再会した錦織に庄田はある提案を持ち掛ける。

その頃、サワ（円井わんさん）は一人必死に勉強に打ち込んでいた。