＜義母のせいで信用ゼロ＞結婚を決めた義妹。でも顔合わせのことで悩んでいるらしく？【第1話まんが】
私はサエコ。最近になって夫ユウジの妹であるミキちゃんの結婚が決まりました。義両親やユウジはもちろんのこと、仲よくさせてもらってる私も嬉しいかぎりです。結婚が決まったばかりの頃は嬉しそうにしていたミキちゃんでしたが、最近になって気になることができてしまったのだそう。婚約者について悩んでいるのかと思いきや、なんと悩みの種は自分の母親（私にとっての義母）なのだとか。私としては話を聞くことしかできませんが……一体何があったのでしょうか。
義妹のミキちゃんとは年齢が近いこともあり、まるで友人のように仲良くさせてもらっています。そんなミキちゃんが近々結婚することになり、私は自分のことのように嬉しくなりました。ところが最近ミキちゃんには悩みがあるようなのです。
帰宅してから、私はユウジにミキちゃんとの話を伝えました。最初は「うちの親が全部やるから大丈夫」と言っていたユウジですが、まだ何も決まっていない様子であること、ミキちゃんがそれで不安になっていると話すと、途端にソワソワしだしました。何か知っているのでしょうか……。
ミキちゃんの結婚はとても嬉しいのですが、なんだか本人には悩みがある様子。
親（義両親）が顔合わせについてまったく決めてくれず、ミキちゃんは婚約者のご両親に申し訳ないと感じているようなのです。
地域柄、新婦側が主導権を握るのが普通なのに、この状況は少し変だと感じました。
ユウジに話すとなんとなく態度がよそよそしくて……何か隠しているのかもしれません。
しかも数日後、実家から帰宅したユウジが深刻な顔で、「ミキの顔合わせのことで大切な話がある」と。
一体何があるのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび
義妹のミキちゃんとは年齢が近いこともあり、まるで友人のように仲良くさせてもらっています。そんなミキちゃんが近々結婚することになり、私は自分のことのように嬉しくなりました。ところが最近ミキちゃんには悩みがあるようなのです。
帰宅してから、私はユウジにミキちゃんとの話を伝えました。最初は「うちの親が全部やるから大丈夫」と言っていたユウジですが、まだ何も決まっていない様子であること、ミキちゃんがそれで不安になっていると話すと、途端にソワソワしだしました。何か知っているのでしょうか……。
ミキちゃんの結婚はとても嬉しいのですが、なんだか本人には悩みがある様子。
親（義両親）が顔合わせについてまったく決めてくれず、ミキちゃんは婚約者のご両親に申し訳ないと感じているようなのです。
地域柄、新婦側が主導権を握るのが普通なのに、この状況は少し変だと感じました。
ユウジに話すとなんとなく態度がよそよそしくて……何か隠しているのかもしれません。
しかも数日後、実家から帰宅したユウジが深刻な顔で、「ミキの顔合わせのことで大切な話がある」と。
一体何があるのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・みやび