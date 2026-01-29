“メジャー優勝”目指す岩井明愛＆千怜は年女「やっと24歳、もう24歳…狭間の気持ち」【2026年米女子開幕直前インタビュー・後編】
日本の最強ツインズは、今年、米2年目のシーズンを迎える。姉・岩井明愛と妹・岩井千怜は、ルーキーイヤーを過ごした昨年、ともに初優勝を飾り、ツアー史上初の双子Vを達成した。そんなふたりの転戦裏話は？ 新シーズンの抱負は？ 余すところなく聞いた。（取材/構成・笠井あかり、取材協力・ヨネックス）
【写真】岩井ツインズのプライベートにお邪魔しました！
◇――すごい！と思った選手は？千怜「リディア・コさんのパッティング。上手すぎてビックリしました。世界一だな、と目の当たりにしました。あんなに入れている選手を見たのは、生まれて初めてです」明愛「うまいよね。ショットとかも使い分けているのかな？ 低めのフェードを打っているイメージ」千怜「ドローはあまり見たことないかも。ティを地面からスレスレ（低め）にセットしてドライバーで打っているんですよ。意図的にやっていると思うけど、コントロールがすごいし、それを試合でできるのがすごいよね」明愛「私は（ジーノ・）ティティクルかな」千怜「けっこう一緒に回っていたよね」明愛「オールマイティ。ショットは安定しているし、アプローチもうまいし、パターも上手。全部うまい」千怜「ルーティンも1回ずつが一緒じゃない？」明愛「確かに。スイングもきれいだし。安定だよね」――米ツアーで自分が通用していると感じる部分は？千怜「笑顔かな（笑）。ナイススマイリング、キープスマイリング、とか言われることがあったので」明愛「大事だけど難しいことだよ」千怜「笑えないときもあるけれどね」明愛「負けていないところ…。アグレッシブさかな。失敗はあるけれど、その精神は人よりはあるかなと思います」――ふたりで一緒に戦えていることの強みは？明愛＆千怜「あります」千怜「トレーニングが一緒にできること。ひとりでもできるけれど、ふたりでできるメリットの方が大きいです」明愛「ふたりだけじゃなくて、割とチームみんなで運動している。活発なのかな（笑）。あとは笑顔が多いかもね。試合が続いても、リフレッシュするために遊びに行ったりするし、スポーツ観戦にも行きます」千怜「遊びも全力です」――まもなく新シーズンの開幕。年明けすぐにオーストラリア合宿をしたと聞いた明愛「ゴルフよりはトレーニングをやりました」千怜「メーンは弟の試合の応援でした」明愛「それだ！」千怜「それをすっごく楽しみにしてオーストラリアに行きました。1ラウンドを見るのが初めてだったので、楽しかったです」明愛「うまくなっていたよね」千怜「ハハハ。風がすごかったけれど、そのなかでフックとかフェードを打って。あんなのできるんや、って」――普段から連絡を取り合っていたり千怜「たまに来ますね。このスイングどうかな、とか。ゴルフは本人次第なので、言えることは限られてくるけれど、たまに連絡がくるのは私たちもうれしいです」明愛「どんな髪型がいい？とかもくるね（笑）」――29日からの開幕戦（ヒルトン・グランド・バケーションズ・トーナメント・オブ・チャンピオンズ）に向けていい準備は？千怜「準備が十分かは分からないし、不安もけっこうある。でもなるべく自信をつけて開幕に臨みたいので、私はあと少し、アプローチをやろうかな」明愛「がむしゃらに頑張ります（笑）」――2026年は午年（うまどし）で年女明愛＆千怜「おお。そうですね」千怜「もう24歳か…。気持ちは24歳ではないんですけど、やっと24歳かというのもあるし、もう24歳かっていう自分もいます。狭間の気持ちです」明愛「今年はもっといきたいっていう気持ちが強いですね。行けるところまで行きたい。たくさんチャレンジしたいです」――想像していた24歳の自分に近づいてる？明愛「近づいているんじゃないかなと思います」――なんなら、理想を追い抜いてそう明愛「いや、全然。まだメジャーも勝っていないし」千怜「世界でもっと知ってもらいたいね。アメリカのトーク番組に呼ばれるくらいに有名になりたいです」――最後に、2026年の目標を明愛「メジャー優勝を目指して頑張ります」千怜「メジャー優勝、そして紅白歌合戦のゲスト審査員になれるように頑張ります。ちなみに、昨年の紅白は、友達と遊んでいて、じっくり見る時間はなかったんです…」――ファンも気になっているところですが、日本ツアー出場予定は？明愛「ダイキン（日本ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディス）は出る予定です！」千怜「日本が好きなので！」明愛「そのあとはタイミングが合えば、ですね」※千怜は24年、25年に続く大会3連覇がかかる■岩井明愛（あきえ）・岩井千怜（ちさと）2002年7月5日生まれ、埼玉県出身。2021年6月のプロテストに姉妹で合格。レギュラーツアーでは千怜が22年、明愛が23年にツアー初優勝。24年末に米最終予選会（Qシリーズ）に挑戦してともに突破。昨年から米ツアーを主戦場に戦い、明愛は8月「ザ・ポートランドクラシック」、千怜は5月「リビエラマヤオープン」で初優勝を果たした。明愛は米1勝、日本6勝。千怜は米1勝、日本8勝。ホンダ所属
