日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3358（+11.0　+0.33%）
ホンダ　1505（+5　+0.33%）
三菱ＵＦＪ　2754（+4　+0.15%）
みずほＦＧ　6620（+7　+0.11%）
三井住友ＦＧ　5357（+11　+0.21%）
東京海上　5592（+11　+0.20%）
ＮＴＴ　155（+0.4　+0.26%）
ＫＤＤＩ　2613（-6.5　-0.25%）
ソフトバンク　211（0.0　0.00%）
伊藤忠　1964（-2　-0.10%）
三菱商　4096（+8　+0.20%）
三井物　5008（+18　+0.36%）
武田　5121（+39　+0.77%）
第一三共　2921（-7　-0.24%）
信越化　4851（-14　-0.29%）
日立　5140（+53　+1.04%）
ソニーＧ　3418（+14　+0.41%）
三菱電　4787（-17　-0.35%）
ダイキン　18395（-55　-0.30%）
三菱重　4446（+12　+0.27%）
村田製　3185（-2　-0.06%）
東エレク　43132（-668　-1.53%）
ＨＯＹＡ　25368（-22　-0.09%）
ＪＴ　5523（+12　+0.22%）
セブン＆アイ　2166（-3　-0.14%）
ファストリ　58269（-1　0.00%）
リクルート　8438（-21　-0.25%）
任天堂　10187（+22　+0.22%）
ソフトバンクＧ　4081（-120　-2.86%）
キーエンス（普通株）　58311（+11　+0.02%）