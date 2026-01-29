日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3358（+11.0 +0.33%）
ホンダ 1505（+5 +0.33%）
三菱ＵＦＪ 2754（+4 +0.15%）
みずほＦＧ 6620（+7 +0.11%）
三井住友ＦＧ 5357（+11 +0.21%）
東京海上 5592（+11 +0.20%）
ＮＴＴ 155（+0.4 +0.26%）
ＫＤＤＩ 2613（-6.5 -0.25%）
ソフトバンク 211（0.0 0.00%）
伊藤忠 1964（-2 -0.10%）
三菱商 4096（+8 +0.20%）
三井物 5008（+18 +0.36%）
武田 5121（+39 +0.77%）
第一三共 2921（-7 -0.24%）
信越化 4851（-14 -0.29%）
日立 5140（+53 +1.04%）
ソニーＧ 3418（+14 +0.41%）
三菱電 4787（-17 -0.35%）
ダイキン 18395（-55 -0.30%）
三菱重 4446（+12 +0.27%）
村田製 3185（-2 -0.06%）
東エレク 43132（-668 -1.53%）
ＨＯＹＡ 25368（-22 -0.09%）
ＪＴ 5523（+12 +0.22%）
セブン＆アイ 2166（-3 -0.14%）
ファストリ 58269（-1 0.00%）
リクルート 8438（-21 -0.25%）
任天堂 10187（+22 +0.22%）
ソフトバンクＧ 4081（-120 -2.86%）
キーエンス（普通株） 58311（+11 +0.02%）
