【本日の見通し】ドル円は上値の重い展開か



ドル円は先週金曜日の159円20銭台からの下げの勢いが強かったこともあり、昨日はいったん調整の動きが広がった。ベッセント財務長官が米国による介入の実施を否定し、従来の強いドル政策の維持も示したことで、ドル売りが一服した。もっとも、ドル高円安の進行について日米当局が警戒感を強めているとの認識は変わっておらず、159円台へ上昇する中で積み上がった円売りポジションの整理も十分には進んでいないとみられる。このため、戻りではドル売り円買いが出る展開となりそうだ。



ドル円は昨日の高値154円00銭台が重くなりそう。153円台を中心に上値の重さが確認されると、再び152円台を付ける動きがありそうだ。明日に迫る米つなぎ予算の期限もドル売り材料。週末からの連邦政府機関閉鎖となるかどうか、瀬戸際での攻防となっている。ぎりぎりの時間までの攻防はこれまで何度も見られた状況ではあるが、これまではぎりぎりでの回避や、週末の間という実質的な影響の出ない範囲での閉鎖という展開が多かった。しかし、昨年10月1日から43日間という歴代最長の閉鎖が起きたことや、ミネアポリスでの連邦職員による発砲事件の影響から、再び閉鎖される可能性が警戒されている。



ユーロドルはドル安一服を受けて1.2000ドル超えから一時1.18台まで下げた。その後1.19台半ばを回復している。ドル安が続くかどうか、1.19台前半の買いがどの程度出てくるかを確認したいところとなる。



ポンドドルは一時1.3750ドル前後まで下げて1.38台を回復。この後は1.3800ドルを中心に方向性を探る展開が見込まれる。



ユーロ円は183円台での推移。対ドルでのユーロ売りもあって182円50銭台まで一時下げたが、その後183円台を回復。ドル主導の展開となるか、円安是正の動きが優勢となるか、今後の展開を見極める必要がある。183円台での推移を中心に次の方向性を探る動きか。



ポンド円は210円00銭台まで下げた後211円台を回復。ユーロ円同様に次の展開を探る動きとなりそうだ。



MINKABUPRESS 山岡

外部サイト