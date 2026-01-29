¸µ¥â¡¼Ì¼¡£µ×½»¾®½Õ¡¡3·îÂà¼Ò¤ÎÆü¥Æ¥ì¿Íµ¤¥¢¥Ê¡õ¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¤È¤ÎÃçÎÉ¤·´Ú¹ñÎ¹¹ÔÊó¹ð¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç½÷Í¥¤Îµ×½»¾®½Õ¡Ê33¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Öerina_iwata @kushiro_moemi¡¡¤Î2¿Í¤È½÷»Ò´Ú¹ñÎ¹¡¡¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡½¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦µ×ÂåË¨Èþ¤È¤Î´Ú¹ñÎ¹¹Ô¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ°´ê¤Î¥í¥ó¥É¥ó¥Ù¡¼¥°¥ë¡¡@london.bagel.museum¡¡¤ª·è¤Þ¤ê¤Î #¥è¥ó¥Á¥ç¥ó¥è¥ó¥Õ¥¡¡¡#¥ª¥À¥ê¥Á¥Ö¤Î¥«¥ó¥¸¥ã¥ó¥±¥¸¥ã¥ó¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¡@amiparis ¤ª¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡´é´ó¤»¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¡¢¡Ö¼ª¤Î¿å¿§¤Î¥â¥³¥â¥³¤ÏÌµ¤¯¤·¤Á¤ã¤¿w¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡µ×½»¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤³¤Î»þ¤È»×¤ï¤ì¤ë²ñ¿©¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´Ú¹ñ³Ú¤·¤á¤¿¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃçÎÉ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï3·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ¡×¤Ë½êÂ°Í½Äê¡£