´ØÅìÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀÑÀã¤Î¤ª¤½¤ì¡¡¤¤ç¤¦ÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀã¤ä±«¡¡´ØÅìÊ¿ÃÏ¤Ç1Ñ¡¡È¢º¬¡¦Â¿Ëà¡¦ÃáÉã¤Ç5Ñ¡¡ËÌÉô¤Î»³ÃÏ¤Ç30Ñ¤ÎÀÑÀãÍ½ÁÛ
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢29ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÌîÉô¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹ßÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜÉÕ¶á¤Ï30Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶¯¤¤Åß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¤«¤é°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤Ïµ¤°µ¤ÎÃ«¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î¾å¶õÌó5500¥á¡¼¥È¥ë¤ËÉ¹ÅÀ²¼33ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Ç¤Ï29Æü¤ÏÀã¤ä±«¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¡¢29ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢´ØÅìÃÏÊý¤ÎÊ¿ÌîÉô¤Ç¤âÀÑÀã¤È¤Ê¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ¤è¤êÃÏ¾åµ¤²¹¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢¹ß¿åÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
29Æü6»þ¤«¤é30Æü6»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢¡¡¡¡
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤Î»³ÃÏ¡¡30¥»¥ó¥Á¡¡¡¡
´ØÅìÃÏÊýËÌÉô¤ÎÊ¿ÃÏ ¡¡1¥»¥ó¥Á¡¡¡¡
È¢º¬¤«¤éÂ¿ËàÃÏÊý¤äÃáÉãÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¡5¥»¥ó¥Á¡¡¡¡
´ØÅìÃÏÊýÆîÉô¤ÎÊ¿ÃÏ¡¡ 1¥»¥ó¥Á¡¡¡¡
¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡40¥»¥ó¥Á
´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢29ÆüÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÌîÉô¤ò´Þ¤á¤Æ¹ßÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¤äÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£