ネット予約は10％オフ！「銀座コージーコーナー」のひなまつりケーキ7種を全部見せ。

銀座コージーコーナーは、2026年1月23日から、全国の生ケーキ取扱店とネット予約サイトで、ひなまつりケーキの予約受付を開始しています。

事前予約がおすすめ

今年のひなまつり限定ケーキは、家族や友人とのパーティーなど、さまざまなお祝いシーンに合わせて選べる豊富なラインナップ。

店頭とネット予約サイトで1月23日から2月16日まで予約受付中です。商品受取期間は2月28日から3月3日まで。さらに、ネット予約限定で10％オフ（※一部対象外あり）となります。

ひなまつり限定ケーキは、全7種類。

ひなパーティー（8個入）

「おだいりさま」をイメージしたバナナホイップクリームとマンゴークリームのタルト、「おひなさま」をイメージした苺クリームとラズベリークリームのタルトを中心としたプチケーキのアソートです。

詰め合わせ内容は、下記の通り。

【前列・左から】

・ベリーと抹茶のケーキ：抹茶ホイップクリームと苺風味スポンジとラズベリーグラサージュのケーキ

・おだいりさま：バナナホイップクリームとマンゴークリームのタルト

・おひなさま：苺クリームとラズベリークリームのタルト

・ひなショート：黄桃入りホイップクリームをサンドしたケーキ

【後列・左から】

・ひな桃のタルト：ピーチジャム入りピーチホイップクリームのタルト

・ひな苺のレアチーズ：レモンジャム入りチーズムースのケーキ

・さくらの抹茶ロール：さくらクリームを飾ってチェリージャムを抹茶スポンジで巻いたロールケーキ

・苺のモンブランタルト：苺ジャム入り苺のモンブランタルト

ひなまつり気分を盛り上げる専用ボックスに入っています。

価格は2916円。

ひなおうぎ（チョコ）

粒よりの苺と、「おだいりさま」「おひなさま」のかわいらしい砂糖菓子を飾った扇形のデコレーションケーキです。

ココアスポンジで、チョコチップ入りの生クリーム入りホイップクリームをふんわりサンドし、まろやかチョコクリームで仕上げたやさしい味わいが特徴。

1辺約11センチの、2〜3人分サイズです。

価格は2916円。

ひなおうぎ（苺）

「ひなおうぎ」のデコレーションケーキは苺バージョンも登場。

苺風味のスポンジ、抹茶スポンジ、クリームを重ねた"ひなまつりカラー"で、お祝いの席を華やかに彩ってくれます。

1辺約11センチの、2〜3人分サイズです。

価格は3564円。

ひなショートデコ（4号・5号）

桃の節句にちなんで、黄桃入りのクリームを使用したデコレーションケーキです。まろやかなクリームと黄桃＆苺の爽やかさ、ふんわりしたスポンジの食感が相性抜群。トップに苺、おだいりさま＆おひなさまの砂糖菓子を飾り、華やかな雰囲気に仕上げています。

直径12センチの4号（3〜4人分）と、直径15センチの5号（5?6人分）の2サイズ展開です。

価格は4号が3132円、5号が3780円。

ひなシフォン

ふわふわ食感の苺風味シフォンスポンジと抹茶シフォンスポンジにクリームを重ねた"ひなまつりカラー"のシフォンケーキです。苺4粒とおだいりさま＆おひなさまのピックのトッピングもポイント。

長さ19.5センチの、4人分サイズです。

価格は1998円。ネット予約限定特典10％オフの対象外です。

おだいりさまとおひなさま

苺＆クリームを飾った「おだいりさま」と、苺＆苺クリームを飾った「おひなさま」のなかよしペアセットです。ほんのり甘ずっぱい苺クリームを、ふわふわのスポンジでサンドしたプチデコレーションケーキです。

各直径7.5センチの食べきりサイズで、単品でも販売しています。

価格は1620円。ネット予約対象外です。

北海道・九州地方、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

