『M-1グランプリ2025』本番9日前に収録！たくろうら決勝メンバーが「立ちトーーク」に集結

1月29日（木）の『アメトーーク！』では、「立ちトーーク」が放送される。

台本なし、テーマもなし、その場の流れだけで会話を数珠つなぎしていく芸人たちの笑いの祭典「立ちトーーク」。

今回は、品川祐（品川庄司）、平子祐希（アルコ&ピース）、吉住、河井ゆずる（アインシュタイン）、稲田美紀（紅しょうが）、文田大介（囲碁将棋）、そして『M-1グランプリ2025』の決勝進出メンバー・たくろう、エバース、ママタルト、豪快キャプテンが大集結。

『M-1』本番の9日前に収録が行われた今回、どんなトークを繰り広げるのかに注目だ。

「テレビ朝日に初めて来た」という大阪組、たくろうと豪快キャプテンは、「大阪より警備が厳重で、中に入れないかもしれないと思った（笑）」と苦笑。

そこからトークは、各賞レースの裏話に突入する。

『M-1』の密着取材の際、「大阪でもまだあまり仕事がない」というたくろうが撮影されたシーンとは？

また、佐々木隆文（エバース）は、制限時間にシビアな賞レースで相方・町田和樹がやらかしたことを暴露する。

一方、ほかのメンバーもあらゆる賞レースで決勝に進んだ猛者だらけのなか、「僕だけどの賞レースも決勝に行ってない（笑）」という河井は…。

ほか、ドラマに出演したことのあるメンバーが語るマル秘エピソードをはじめ、相方に思わずイラッとすること、稲田が激白する「立ちトーーク」へのボヤきなどが大連発だ。