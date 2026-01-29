【牛角】生ビール209円・カルビ319円などお得な「肉の日祭り」開催。割引券で元がとれる福袋も《1月29日開始》

牛角は、2026年1月29日から2月12日までの期間、人気メニューを中心に20品以上が特別価格になる「年に一度の肉の日祭り」を開催します。

焼肉以外のメニューも超お得に

「年に一度の肉の日祭り」は、2月9日の「肉の日」に合わせて開催。

1月29日から2月12日までの期間中、牛角の定番焼肉をはじめ、サラダやアルコール、冷麺、デザートなど、幅広いラインアップのメニューが大特価に。

しかも、注文回数の制限はないので、心ゆくまで焼肉を味わえます。

さらに、6000円相当の割引券やオリジナルグッズが入った「肉の日福袋」を同時販売。

今年の肉の日は、お得感満載の牛角で焼肉を楽しみつくすのもアリかも。

肉好きなら見逃せない、衝撃価格の肉の日祭り

「年に一度の肉の日祭り」で、焼肉をお得価格で楽しむためには、着席時・会計時に牛角公式ホームページの専用ページ画面をスタッフに提示する必要があります。

割引後の飲食代金の合計2000円以上で利用可能。なお、牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店は対象外です。

割引対象となるメニューの一部は以下の通りです。

・生ビール...通常価格638円→特別価格209円

・ジューシーカルビ......通常価格550円→特別価格319円

・牛角ハラミ...通常価格748円→特別価格539円

・熟成王様カルビ...通常価格825円→特別価格539円

・梅しそ冷麺...通常価格880円→特別価格539円

・牛角アイス...通常価格319円→特別価格209円

・蜜おさつバター...通常価格528円→特別価格319円

一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合があります。

その他のメニューや利用条件の詳細は専用ページで確認できます。

オリジナルグッズも入った福袋を販売

肉の日を記念して、店舗限定の「肉の日福袋」を1月29日から3月31日まで販売します。ただし、なくなり次第終了となるので、気になる人は早めにゲットするのが良さそう。

福袋の内容は、牛角で使える6000円相当の割引券（1000円×6枚）とオリジナルキャンバストートバッグ、そして牛角トングがセットになっています。価格は5500円。

牛角、または牛角食べ放題専門店の一部店舗で販売します。

販売店舗の詳細は専用ページから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部