【牛角】生ビール209円・カルビ319円などお得な「肉の日祭り」開催。割引券で元がとれる福袋も《1月29日開始》
牛角は、2026年1月29日から2月12日までの期間、人気メニューを中心に20品以上が特別価格になる「年に一度の肉の日祭り」を開催します。
焼肉以外のメニューも超お得に
「年に一度の肉の日祭り」は、2月9日の「肉の日」に合わせて開催。
1月29日から2月12日までの期間中、牛角の定番焼肉をはじめ、サラダやアルコール、冷麺、デザートなど、幅広いラインアップのメニューが大特価に。
しかも、注文回数の制限はないので、心ゆくまで焼肉を味わえます。
さらに、6000円相当の割引券やオリジナルグッズが入った「肉の日福袋」を同時販売。
今年の肉の日は、お得感満載の牛角で焼肉を楽しみつくすのもアリかも。
肉好きなら見逃せない、衝撃価格の肉の日祭り
「年に一度の肉の日祭り」で、焼肉をお得価格で楽しむためには、着席時・会計時に牛角公式ホームページの専用ページ画面をスタッフに提示する必要があります。
割引後の飲食代金の合計2000円以上で利用可能。なお、牛角焼肉食堂、牛角食べ放題専門店、牛角成城学園前店は対象外です。
割引対象となるメニューの一部は以下の通りです。
・生ビール...通常価格638円→特別価格209円
・ジューシーカルビ......通常価格550円→特別価格319円
・牛角ハラミ...通常価格748円→特別価格539円
・熟成王様カルビ...通常価格825円→特別価格539円
・梅しそ冷麺...通常価格880円→特別価格539円
・牛角アイス...通常価格319円→特別価格209円
・蜜おさつバター...通常価格528円→特別価格319円
一部店舗では、商品内容や価格が異なる場合があります。
その他のメニューや利用条件の詳細は専用ページで確認できます。
オリジナルグッズも入った福袋を販売
肉の日を記念して、店舗限定の「肉の日福袋」を1月29日から3月31日まで販売します。ただし、なくなり次第終了となるので、気になる人は早めにゲットするのが良さそう。
福袋の内容は、牛角で使える6000円相当の割引券（1000円×6枚）とオリジナルキャンバストートバッグ、そして牛角トングがセットになっています。価格は5500円。
牛角、または牛角食べ放題専門店の一部店舗で販売します。
販売店舗の詳細は専用ページから確認できます。
※価格はすべて税込です。
東京バーゲンマニア編集部