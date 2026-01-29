¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ä¥Ë¥¹¡¢¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤¬ºÆÉâ¾å¡Ä¸½ÃÏÊóÆ»
¡¡¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤ò½ä¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥Áー¥à¤È¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£1·î29Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö28Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ä¥Ë¥¹¤Ï2·î6Æü¤Ë·Þ¤¨¤ë¥È¥ìー¥É´ü¸Â¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥Õ¥·ー¥º¥ó¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥Áー¥à¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤Ê¥ª¥Õ¥¡ー¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ä¥Ë¥¹¤Î¥È¥ìー¥É¥ª¥Õ¥¡ー¤òµñ¤ó¤Ç¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï¼ª¤ò·¹¤±»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¥ä¥Ë¥¹¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¤³¤ì¤Þ¤Ç30»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¿¶Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï28.0ÆÀÅÀ10.0¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5.6¥¢¥·¥¹¥È0.9¥¹¥Æ¥£ー¥ë0.7¥Ö¥í¥Ã¥¯¤òµÏ¿¡£º£·î24Æü¤Î¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥ÄÀï¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤òÄË¤á¡¢4½µ´Ö°Ê¾å¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï28Æü½ªÎ»»þÅÀ¤ÇÀïÀÓ¤ò18¾¡27ÇÔ¡Ê¾¡Î¨40.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ë¤È¤·¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹12°Ì¤È¥×¥ìー¥¤¥ó¡¦¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·÷³°¤Î½ç°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ä¥Ë¥¹¤ò·ç¤¤¤ÆÎ×¤ó¤À28Æü¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥·¥¯¥µー¥ºÀï¤â122－139¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ä¥Ë¥¹·ç¾ì»þ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï3¾¡12ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤È¥ä¥Ë¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥È¥ìー¥É¤Î±½¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙËÜ¿Í¤¬¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¿¡£º£·î8Æü¤Ë¤â¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÍ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤ØÁ´ÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢¥ä¥Ë¥¹¤ÎÄ¹´üÎ¥Ã¦¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄãÌÂ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ºÆ¤Ó¥È¥ìー¥É¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸½¼ÂÌ£¤¬ÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ä¥Ë¥¹¼«¿È¤â¡¢¥Áー¥à¤ÎÄ¾¶á¤ÎÄãÌÂ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥Õ¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹çÃæ¤Ë´ÑµÒ¤Î¥Öー¥¤¥ó¥°¤ËÂÐ¤·¤Æ¥´ー¥ë²¼¤«¤é¥Öー¥¤¥ó¥°¤ÇÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ä¡Ö¥±¥ß¥¹¥È¥êー¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤Î¸ÀÆ°¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡1·î½é½Ü¤Î¥È¥ì¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¡Ê¥¢¥È¥é¥ó¥¿¡¦¥Ûー¥¯¥¹¤«¤é¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¤Ø°ÜÀÒ¡Ë¤ò½ü¤¤¤ÆÌÜÎ©¤Ã¤¿Æ°¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥ìー¥É»Ô¾ì¡£´ü¸Â¤Þ¤ÇÌó1½µ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥ä¥Ë¥¹¤Î¥È¥ìー¥É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Áー¥à¤Ï¸½¤ì¤ë¤«¡£