○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況（対外中長期債）

０９：３０ 豪・輸入物価指数

１４：００ 日・消費者態度指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（改定値）

２２：３０ 米・貿易収支

※米・７年物国債入札



○決算発表・新規上場など



決算発表：関電工<1942>，きんでん<1944>，ヒューリック<3003>，積水化<4204>，野村総研<4307>，武田<4502>，中外薬<4519>，ＯＬＣ<4661>，ガイシ<5333>，大同特鋼<5471>，日立建<6305>，日立<6501>，富士電機<6504>，マキタ<6586>，ＮＥＣ<6701>，富士通<6702>，アンリツ<6754>，キーエンス<6861>，スタンレー<6923>，カシオ<6952>，十六ＦＧ<7380>，ノジマ<7419>，キヤノン<7751>，滋賀銀<8366>，日本取引所<8697>，南海電<9044>，沖縄セルラー<9436>，東電ＨＤ<9501>，メイテックＧ<9744>，コナミＧ<9766>ほか

※海外企業決算発表：ビザ，ハネウェル・インターナショナル，アップル，ＳＫハイニックス ，サムスン電子ほか



出所：MINKABU PRESS