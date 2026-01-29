米外為市場サマリー：米財務長官の介入否定発言などで一時１５４円００銭台に上伸 米外為市場サマリー：米財務長官の介入否定発言などで一時１５４円００銭台に上伸

２８日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円４１銭前後と前日と比べて１円２０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円３９銭前後と同１０銭程度のユーロ高・円安だった。



ドル円相場は米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控えて１５２円台半ばで推移していたが、ベッセント米財務長官が米ＣＮＢＣのインタビューで「為替介入していない」と発言したことが伝えられるとドル買い・円売りで反応。ＦＯＭＣで政策金利の据え置きが決まると、米長期金利が上昇するにつれてドルが買われ一時１５４円０５銭まで上伸した。ただ、その後は米長期金利の上昇幅が縮小したことが影響する形でドルの上値が重くなった。なお、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長は記者会見で「現在の政策スタンスは適切」「政策金利は中立金利の妥当な推定範囲内にある」などと述べた。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１９５４ドル前後と前日と比べて０．００９０ドル弱のユーロ安・ドル高だった。



出所：MINKABU PRESS