「信頼の男」「正真正銘のフットボーラーだ」右SBで“緊急出場”の遠藤航を英メディアがチーム最高評価！「長期のベンチ生活にもかかわらず試合勘も鈍っていない」
現地１月29日に開催されたチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節で、遠藤航が所属するリバプールがカラバフと対戦。６−０で大勝して１位での決勝トーナメント進出を決めた。
この試合でリバプールは開始早々にアクシデントが発生。ジェレミー・フリンポンが接触のないところで鼠蹊部を負傷交代。代わって遠藤が右SBで緊急出場する。
その後、15分のアレクシス・マカリステルの先制弾を皮切りにゴールラッシュを披露。21分にフロリアン・ヴィルツが右足のシュートを流し込めば、後半にはモハメド・サラー、ユーゴ・エキティケ、マカリステル、フェデリコ・キエーザが加点した。
試合後、リバプールの専門メディア『LIVERPOOL.COM』がこの一戦に出場したレッズの選手たちを採点。遠藤には「７点」を与えて次のように評価した。
「右サイドバックではシンプルなプレーを見せて、サラーへパスを送る展開が目立った。日本代表キャプテンは今後数週間、最終ラインでの起用を求められるかもしれない」
一方、『THIS IS ANFIELD』は日本人MFにチーム最高タイの「９点」を付与。こう賛辞を贈っている。
「この男の活躍が再び見られて嬉しい。信頼の男、日の出ずる国からやって来たジェームズ・ミルナーの生まれ変わりだ。不慣れなサイドバックでこの一戦に臨んだが、違和感もなく、長期の負傷とベンチ生活にもかかわらず試合勘も鈍っていなかった。正真正銘のフットボーラーだ」と賛辞を贈っている。
現地メディアを唸らせるパフォーマンスだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
