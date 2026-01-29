±ÊÀ¥Î÷¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡Ù¤ËMAZZEL¡¢¹â¶¶°¦¡¢ÊÁËÜÍ¤¤é¤Î½Ð±é¤¬·èÄê
±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë¤¬¥á¥¤¥óMC¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î²»³Ú¥Èー¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ～¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°～¡Ù¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢MAZZEL¡¢¹â¶¶°¦¤é2·î¤ÎÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥²¥¹¥È¤Î´é¤Ö¤ì¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÃµµá
¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥²¥¹¥È¤Î²»³ÚÂÎ¸³¤ä»×¤¤½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜÈÖÁÈ¡£MC¤Î±ÊÀ¥Î÷¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ò¿¼·¡¤ê¤·¡¢¡È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë³Ú¶Ê¤È¤Ï²¿¤«¡É¤ò¤È¤â¤ËÃµµá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
2·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÁËÜÍ¤¡¢¹È¤æ¤º¤ë¡¢¹â¶¶°¦¡¢Å·¼÷¸÷´õ¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢MAZZEL¡ÊNAOYA¡¢EIKI¡Ë¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤¬·èÄê¡£³Æ¥²¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÊüÁ÷Æü¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ç¿ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥²¥¹¥È¤Î¡È¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡É¡Ö¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×¤âÀä»¿¸ø³«Ãæ¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ～¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°～¡Ù
Ëè½µÌÚÍË 26:05～
¢¨TVer¡¢¥Æ¥ìÅìHP¡Ê¥Í¥Ã¥È¤â¥Æ¥ìÅì¡Ë¡¢Lemino¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¨³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢U-NEXT¡¢Prime Video¤Ë¤Æ½ç¼¡¸«ÊüÂêÇÛ¿®
¥á¥¤¥óMC¡§±ÊÀ¥Î÷¡ÊKing & Prince¡Ë
¥µ¥ÖMC¡§¤Û¤·¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¡Ê¥Ñー¥Ñー¡Ë¡¢¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¡Ê¥í¥Ã¥Á¡Ë
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡È¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°¡É¡Ö¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡×
https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/playlist/
¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë¡¡～¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°～¡ÙÈÖÁÈ¸ø¼°SNS
X
https://x.com/tx_m_capsule
Instagram
https://www.instagram.com/tx_m_capsule/
TikTok
¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥«¥×¥»¥ë ～¿ÍÀ¸¤Î¿ä¤·¥½¥ó¥°～¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.tv-tokyo.co.jp/musiccapsule/