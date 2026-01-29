永瀬廉MC『ミュージックカプセル』2月ゲスト発表 柄本佑、MAZZEL・NAOYA＆EIKIらの人生の推しソングを紹介
King ＆ Princeの永瀬廉がMCを務めるテレビ東京の音楽トークバラエティー番組『ミュージックカプセル 〜人生の推しソング〜』（毎週木曜 深2：05）において、2月放送のゲストが公開された。
【画像】永瀬廉MC『ミュージックカプセル』メインビジュアル公開
同番組は、「人生の推しソング」をテーマに、毎回幅広いジャンルからゲストを招き、ゲストの音楽体験や想い出を通じて、その人の人生に寄り添った楽曲の魅力を紹介していく。ゲストの意外な一面を深掘りし、“人生を変える楽曲とは何か”を永瀬とともに探求する成長型音楽バラエティーだ。
2月の放送では、ゲストに柄本佑、紅ゆずる、高橋愛、天寿光希、戸塚純貴、MAZZEL（NAOYA、EIKI）を迎える。ゲストが出演する放送日については、番組公式SNSで随時告知される。
