『おコメの女』第4話、“笹野”佐野勇斗が大暴走 絶体絶命の大ピンチに
俳優・松嶋菜々子が主演を務めるテレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）の第4話がきょう29日に放送される。
【場面写真】絶体絶命の大ピンチ！佐野勇斗が大暴走
テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく本作。
東京国税局・資料調査課――。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は《税務調査最後の砦》で、“料”の米偏を取って《コメ》と呼ばれている。
舞台となるのは、そんな《コメ》の中に新設されたドラマオリジナルの部署《複雑国税事案処理室》＝《通称・ザッコク》。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない厄介な事案を扱う《ザッコク》を創設。個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。
今夜放送の第4話で、《ザッコク》が追うことになるのは、“顔の見えない敵”。米を愛する仲間のひとり・宮城真由美（堀内敬子）から、会社員をだまして所得税の不正還付を指南するフィッシング詐欺の情報を得た正子。虚偽申告する寸前の真由美を止めた正子は、この手口にだまされた多くの人々が不正還付に手を染めているのではないかと疑い始める。しかも、真由美は笹野耕一（佐野勇斗）の母親。それを知った《ザッコク》メンバーは驚きを隠せず…!?
いざ本格的に調査を始めたものの、詐欺グループは連絡先や相談料の振込口座を頻繁に変えていることがわかり、追跡するのは困難…。敵の実態がつかめず頭を抱える正子に、笹野は真由美に協力を依頼して、還付金の不正申告をすると見せかけたオトリ作戦を決行しようと進言します。そんな笹野の冷静さを欠いた言葉に危うさを感じた正子は、調査の一時中断を決定して…。
しかし、諦めきれない笹野は、ひそかに単独調査を開始。すると、それに感づいた詐欺グループに拉致されてしまう。ここにきて笹野が絶体絶命の大ピンチに。正子ら《ザッコク》メンバーは、一致団結して、笹野の救出に向かう。親子役から10年ぶりの共演で話題の松嶋＆佐野が挑むスリリングな救出劇と、主婦やサラリーマンも他人事ではない《不正還付》のリアルを映し出す。
また第4話には、さらなる新展開が待ち受ける。なんと、新潟で暮らす正子の父・米田田次（寺尾聰）のもとを経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）の秘書・灰島直哉（勝村政信）が訪問する。はたして彼らの関係、そして灰島が新潟まで足を運んだ目的とは。なにやら不穏な空気が漂う田次と灰島の会話にも注目が寄せられる。
