岩城滉一、結婚生活振り返り「亭主らしいことをしてやれなかった」 妻・結城アンナ、これまで何度も離婚を考えた
俳優の岩城滉一と妻・結城アンナが、28日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1：00）に出演。結婚50周年を迎え、結婚生活を振り返った。
岩城滉一の妻・結城アンナ、娘“顔出し”の親子2ショットを公開「お嬢さんもすごく可愛い」「素敵な写真」
岩城＆結城夫妻は今年で結婚50年を迎え、共に70代となった。2人は性格も価値観も正反対で、妻の結城はこれまで何度も離婚を考えたことがあるという。番組では夫婦で出演したシーンを振り返り、「もう50年」「あっという間」としみじみ。黒柳徹子が、2人のやり取りを見て「仲が良くていいじゃない」などと語っていた。
結城は21歳で娘を出産。娘は現在50歳になり、結婚もしているという。
黒柳から「アンナさんに申し訳ないなって思うときがあるってきいたけど、どうしたの？」と聞かれた岩城は、「キリないんですけど…亭主らしいことそんなにしてやれなかったなって。娘の時も、もっとディズニーに一緒に行ってやればよかったなとか…。もう今はそんな年じゃないんで」と語った。
黒柳は「あなたの娘が50？驚いちゃう」とつぶやき。ここで娘家族との写真も紹介された。娘の夫について岩城は「こいつが…こいつがって言ったら変だけど、自分の息子みたいですごくいい子なんですよ」と紹介していた。
岩城滉一の妻・結城アンナ、娘“顔出し”の親子2ショットを公開「お嬢さんもすごく可愛い」「素敵な写真」
岩城＆結城夫妻は今年で結婚50年を迎え、共に70代となった。2人は性格も価値観も正反対で、妻の結城はこれまで何度も離婚を考えたことがあるという。番組では夫婦で出演したシーンを振り返り、「もう50年」「あっという間」としみじみ。黒柳徹子が、2人のやり取りを見て「仲が良くていいじゃない」などと語っていた。
黒柳から「アンナさんに申し訳ないなって思うときがあるってきいたけど、どうしたの？」と聞かれた岩城は、「キリないんですけど…亭主らしいことそんなにしてやれなかったなって。娘の時も、もっとディズニーに一緒に行ってやればよかったなとか…。もう今はそんな年じゃないんで」と語った。
黒柳は「あなたの娘が50？驚いちゃう」とつぶやき。ここで娘家族との写真も紹介された。娘の夫について岩城は「こいつが…こいつがって言ったら変だけど、自分の息子みたいですごくいい子なんですよ」と紹介していた。