新田さちか、誰もが目を引く美ボディ披露 『ヤンジャン』初表紙飾る
起業家や俳優として活動する新田さちかが、29日発売の『週刊ヤングジャンプ』9号（集英社）の表紙＆巻頭グラビアを飾る。新田は、昨年11月に4年ぶりに同誌へ登場した際、大きな反響を呼んだことで今回の異例のスピードでの再登場と初表紙が実現した。
【写真】大反響！ナチュラルな美ボディを披露した新田さちか
新田は、大学在学中に「ミス青山コンテスト2020」で準グランプリを受賞。恋愛リアリティ番組『恋愛ドラマな恋がしたい』で芸能界入りし、2023年には地元石川県の観光大使に就いた。
今回のグラビアでは、草原の中で見せるナチュラルで美しい水着姿から、室内で魅せるしっとりと大人びた表情まで、同誌でしか見られない貴重な姿を凝縮。誰もが目を引く憧れの存在としての魅力を存分に発揮している。
センターグラビアには佐々木美乃里、巻末グラビアには工藤理子（STU48）が登場する。
