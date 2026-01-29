『水ダウ』出演で注目の美女、すらり美脚の圧巻スタイル 『ヤンジャン』に登場
タレントの佐々木美乃里が、29日発売の『週刊ヤングジャンプ』9号（集英社）のセンターグラビアに登場する。
【写真】美脚だけじゃない！美バストもあらわな佐々木美乃里
佐々木は、バラエティー番組『水曜日のダウンタウン』の「満腹×ジャンケン」への出演をきっかけに大きな注目を集めていた。
誌面では、黒のワンピース水着や白の変形ビキニでシックにかっこよく決める一方、ニットとピンクビキニの組み合わせでは愛らしい表情を披露。前回登場時よりもさらに表現の幅を広げた、見応えのある内容となっている。
表紙＆巻頭グラビアには新田さちか、巻末グラビアには工藤理子（STU48）が登場する。
