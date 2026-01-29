STU48工藤理子、グラビアへの熱量高めの会心作 『ヤンジャン』に初登場
STU48の工藤理子が、29日発売の『週刊ヤングジャンプ』9号（集英社）の巻末グラビアで初登場を果たす。「瀬戸内のグラビアクイーン」と称される工藤は、自身初となるデジタル写真集も同時発売する。
【写真】会心のグラビアを披露した工藤理子
同誌で48グループのメンバーがデジタル写真集をリリースするのはこれが初。誌面では爽やかな下着姿や大胆なワンピース、さらにはシースルー衣装やバスタオル一枚のカットなど、グラビアへの高い熱量が感じられる会心作が収録されている。
デジタル写真集は50ページ以上の大ボリュームで発売。「YJ PHOTO BOOK」および「グラジャパ！」での購入分は、それぞれ限定カットが特典として付いてくる。
表紙＆巻頭グラビアには新田さちか、センターグラビアには佐々木美乃里が登場する。
