ÁÏ¶È95Ç¯¡Ö¤Ä¤¤¸¼£ºî¡×¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷¤È²»¤Î¿·¤¿¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ØÀ¡ÃÓ¡Ù»ÏÆ°¡Ä¼¡¤Î100Ç¯¤Ø
¡¡Ï·ÊÞ¹âµéÎÁÄâ¡Ö¤Ä¤¤¸¼£ºî¡×¤Ï¡¢2·î11Æü¤è¤ê¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤·¤Æ¡¢¸÷¤È²»¤Ë¤è¤ë±é½Ð¡ØÀ¡ÃÓ¡Ê¤¹¤ß¤¤¤±¡Ë¡Ù¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Û¿§ºÌ¤È²»¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡ØÀ¡ÃÓ¡Ê¤¹¤ß¤¤¤±¡Ë¡Ù
¡¡¤Ä¤¤¸¼£ºî¤Ï¡¢¾¼ÏÂ6Ç¯¡Ê1931Ç¯¡Ë¤Ë½éÂåÁíÎÁÍýÄ¹·óÅ¹¼ç¡¦ËÜÂ¿¼¡ºî¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÏ¶È¡£Ìó800ÄÚ¤ÎÉßÃÏ¤Ë¤Ï»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜÄí±à¤¬¹¤¬¤ê¡¢Ãæ±û¤ÎÃÓ¤Ç¤ÏÂì¤Î²»¤È¤È¤â¤Ë150É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¶Ó¸ñ¤¬ÍªÁ³¤È±Ë¤°¡£°Õ¾¢¤Î°Û¤Ê¤ëºÂÉß¤¬ÃÓ¤ò°Ï¤ß¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤ËÈóÆü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡½éÂåÅ¹¼ç¡¦ËÜÂ¿¼¡ºî¤Ï¡¢¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¿Í¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÀº¿À¤ÏÌ£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶õ´Ö¤ä½êºî¤ÎºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ¶È¤«¤é95Ç¯¤È¤¤¤¦»þ¤ò½Å¤Í¤¿º£Ç¯¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¡ØÀ¡ÃÓ¡Ù¤À¡£
¡¡Ãë¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤Ï¡¢¼«Á³²»¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤¿²»¤Î½Å¤Ê¤ê¤¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹Á´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢²º¤ä¤«¤Ê¶õµ¤¤ò±é½Ð¡£Í¼Êë¤ì¤«¤éÌë¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢Æþ¸ý¤Î´ä¤äÌÚ¡¹¤¬¿¼¤¤¹õ¤äÇ»ÎÐ¤Ø¤È°Ü¤í¤¤¡¢¼ÂºÝ¤ÎÃÓ¤ò¸«Î©¤Æ¤¿¸÷¤Î±é½Ð¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÃÓ¤Î¤æ¤é¤®¤ä¸ñ¤Îµ¤ÇÛ¤ò»×¤ï¤»¤ëµ°À×¡¢ÍèË¬¼Ô¤ÎÆ°¤¤Ë¸Æ±þ¤·¤ÆÊÑ²½¤¹¤ë¸÷¤¬¡¢¸½¼Â¤È¸¸ÁÛ¤Î¤¢¤ï¤¤¤òÀÅ¤«¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
¡¡Ìç¤ò¤¯¤°¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¸÷¤È²»¤Îµ¤ÇÛ¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¿Í¡¹¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢Äí±à¤Î¾ð·Ê¤¬¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÞú¤ß½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¹¤¬¤ë¡£»þ´Ö¤È¤È¤â¤ËÊÑ²½¤¹¤ë²»¤È¸÷¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Ë¡È´Ö¡É¤òÀ¸¤ß¡¢°ìÌë¤ÎÂÎ¸³¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡£
¡¡¡ØÀ¡ÃÓ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤Î»þ´Ö¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¡£¤Ä¤¤¸¼£ºî¤Ï¡¢¤³¤Î¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤Ø¤ÈÀÅ¤«¤ËÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
