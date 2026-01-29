ソフトバンクからドラフト1位指名された佐々木麟太郎内野手（20＝スタンフォード大）が、2月から大学2年目のシーズンに臨む。27日にはドラフト後初めてオンラインで取材対応し、課題克服に取り組んでいることを明かした。

「全試合に出場できたことは収穫でしたが、自分への期待値に対してはふがいない1年でした。オフは初心に返ってバッティングを中心に練習してきました。特に速球への対応や打球角度の改善に取り組んでいます」

1年目はリーグ51試合出場で打率・274、7本塁打、41打点の成績だった。

以前、日米のレベルの違いについて聞いたことがある。「向こうの投手は体がそこまで大きくない人でも、投げるボールはみんな速い印象ですね」と話していたように、活躍するためにはスピードへの対応が鍵となる。だからこそのオフの取り組みだったのだろう。

岩手に戻った際は、花巻東（岩手）の佐々木洋監督と打撃フォームを見直し「父は一番近くで見てきた指導者なので信頼している。もう一度飛ばし方やフォームを一からつくり直した」と振り返った。

7月には大リーグのドラフト会議も控えるが、今は目の前のシーズンに集中する。勝負の2年目へ向け「新しい選手も加わって、今季どうなっていくか楽しみ。個人の技術やフィジカル、メンタルもシーズンへ向けたトレーニングで準備している。シーズンでどういうパフォーマンスができるのか非常に楽しみ」。開幕まで1カ月を切った。自信を持って、2年目に向かう。（記者コラム・川島 毅洋）