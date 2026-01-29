¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡¢¼é¸î¿ÀÌäÂê¤Ë¡Ö¸õÊä¤Ï²¿¿Í¤«¤¤¤ë¡×¡¢¡Ö¤¢¤È¤Ï¶¥Áè¡×
¡¡26Æü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¡¦¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Î¼é¸î¿À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÌîÂ¼¹°¼ù»á¤¬¡ÖËÜÈÖÁ°¤âÏÃ¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢´ÆÆÄ¤¬¸À¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸å¤í¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³¡¼¥Á¤Î»þ¤Ï¤½¤Ã¤Á¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢°ìÈÖµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¿Í¤«¤Ï¸õÊä¤Ï¤¤¤ë¤Ê¤È¸À¤¦ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¶¥Áè¡£°ìÈÖ·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¿Í´Ö¤ò¤½¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÃÖ¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³«Ëë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¡Ê´ü¸Â¤ò¡Ë·è¤á¤º¤Ë¶¥Áè¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥¯¥í¡¼¥¶¡¼Áè¤¤¤ÏßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤À¡£
¡¡ÌîÂ¼»á¤¬¡ÖºòÇ¯¤Ï²£»³Åê¼ê¤¬´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ¿¹¤âÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸å¤í¤Î¤È¤³¤í¤¬Æñ¤·¤¤¡£±×ÅÄÅê¼ê¤â¤¢¤È¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¾¡¤Ä¤Î¤È°¦¾ð¤¬Æñ¤·¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤È¡£7¡¢8¡¢9¡¢¤â¤·¤¯¤Ï8¡¢9¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥í¥Ã¥Æ¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Î¸½¾õ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¸å¤í¤«¤é·è¤á¤¿¤¤ÇÉ¤Ê¤Î¤Ç¡¢3¿Í¤«4¿Í¤Ï¥Ñ¥Ã¤È·è¤á¤¿¤¤¡£¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¤È¥í¥ó¥°¡¢¤³¤Î2¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤¿·Á¤Î¾¡Íø¤ÎÊýÄø¼°¤ò¸ÇÄê¤»¤º¡¢Ê£¿ô¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤Ç¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Î¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥Û¡¼¥ë¥É¤Ï20¥Û¡¼¥ë¥É¤Î²£»³Î¦¿Í¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥»¡¼¥Ö¤â²£»³¤Î12¥»¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2026¡Ù