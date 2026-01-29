米国代表のユニホームもマイナーチェンジ

人気野球ゲーム「MLB The SHOW」の2026年版パッケージが27日（日本時間28日）に発表され、カバーアスリートにアーロン・ジャッジ外野手が選ばれた。今回は3月にWBCが行われるということもあり、WBCのユニホームを着用したジャッジが登場。ユニホームが“新デザイン”となっており、注目を集めている。

前回大会は決勝で日本に敗れた米国代表は、今回はジャッジが主将を務め、タリク・スクーバル、ポール・スキーンズという昨年のサイ・ヤング賞投手がそろって出場という豪華メンバーとなっている。

一部ファンから注目を集めたのは、ジャッジが着ていたユニホームのデザインで、2023年の大会からはデザインが変更されている。

米国代表のユニホームについては正式に発表されてはいないものの、昨年11月にラスベガスで行われたMLBアワーズの際、壇上でコービン・キャロル、ピート・クロウ＝アームストロング両外野手に手渡されたユニホームが、前回とは異なるデザインだったことが注目を集めていた。

ホーム用のホワイトのユニホームは、新たにネイビーのラケットラインが入ったデザインに変更されている。ジャッジのカバー画像が公開されると、インスタグラムでは米ポッドキャスト番組「WBC Central」の司会を務めるショーン・スプラドリング氏は「ジャージーのデザインが正式に確認されたようです」とコメント。ファンからは「どうやったら手に入れることができますか？」「ビューティフル」「ジャージはいつ発売されるんだ？」「パイピングのおかげでジャージがとても良く見える」「やっと公開されたぞ！」とユニホームに注目する声が多く上がっていた。

また、MLBアワーズで“チラ見せ”されたビジターユニホームはメインのネイビーカラーはそのままに、脇腹と袖の部分にホワイトとレッドが入っているデザインだった。キャップは前回のネイビー一色から変化し、つばがレッドのデザインとなっており、すでに店頭などで発売されている。（Full-Count編集部）