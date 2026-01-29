関メディ・井戸伸年総監督が推奨…低めを攻略できる「連続ティー打撃」

トスされたボールを次々と打つ「連続ティー打撃」は闇雲にバットを振っても、ただ疲れるだけで意味をなさない。しかし、工夫を施すことで有意義な練習に変わる。中学硬式野球の強豪「関メディベースボール学院」の井戸伸年総監督は、連続ティーをフォームの確認や苦手なコースを克服するための「技術練習」と位置づけている。長打にしにくい“低め対策”としても、絶大な効果を発揮するという。

低めに対して手で合わせてしまい、力のないゴロに終わってしまう選手は多い。井戸総監督は「ローボールは、より下半身を使わないと打ち込めません」と解説する。右打者であればお尻の右側や右のハムストリングスの力を存分に使い、バットに力を伝える必要がある。

このドリルでは、スイングのフォローで捕手側の手を離す動作を取り入れる。トップの位置から一気に振り出し、右打者の場合はインパクト後に右手を離して一直線のフォロースルーを作る。次に、離した手を再びグリップに戻しながら、スイングと同じ軌道でトップへ引き戻す。この動作が強い負荷を生み、下半身や体幹も強化される。

通常のティー打撃では斜め前方からのトスを打つのが一般的だが、このドリルではステップした足（右打者なら左足）の真横からトスしてもらう。トス役は膝をつき打者の真横からストライクゾーンの低めへボールを入れ、打者は打ち返していく。

手打ちだとゴロになってしまうため、右のお尻とハムストリングスを意識し、下半身を十分に使って打球に角度をつける意識でスイングすることが重要になる。低めを飛ばすには下半身の力が不可欠。“低め連続ティー”でその感覚を習得したい。（First-Pitch編集部）