来年もガンガン着られる服 →【ニトリのN+】で発見！ いまGETしておきたい「優秀アウター」

すっかり着慣れた冬コーデをリフレッシュするなら、コーデの顔となるアウターを新たに迎えるのが一案。そこで今回、編集部では【ニトリ】生まれのファッションブランド【N+（エヌプラス）】の優秀アウターに注目しました。この冬だけのときめきで終わるのではなく、次の冬も1軍として頼りにできそうなダウンコートやキルティングコートをGETして、スタイリングの引き出しを増やしてみては？

美シルエットですっきり魅せるダウンコート

【N+】「フレンチダウンボリューム襟コート」\8,990（税込）

詰め物に「かさ高性に優れ、軽量で暖か」（公式ECサイトより）なフレンチダウンとフェザーを採用した、寒さが厳しい日にもヘビロテしたいコート。ボリュームを持たせた襟が首元をふんわりと包み込みながら、小顔効果も手助けします。ウエストがややシェイプされた絶妙なシルエットですっきりと着こなしやすく、トレンドに依らず頼れる相棒アウターになってくれそう！

多彩なアレンジで幅を広げるキルティングコート

【N+】「ボアライナーキルティングコート」\6,392（税込・値下げ価格）

こちらのキルティングコートは、ボア素材のインナーとフードを取り外せるのが優秀ポイント。気温に合わせて柔軟に調節できるため、即戦力としてはもちろん春先や秋口にも手に取りやすい一着です。インナーはノースリーブのベストとして単体でも着用できるほか、あえてコートの上にレイヤードしてみるスタイリングも◎ 1着あればコーデの幅をぐんと広げてくれるはず。

フェイクムートン素材で品を香らせるミドルコート

【N+】「フェイクムートンスタンドカラーコート」\8,991（税込）

なめらかな風合いのフェイクムートン素材を軸に、異素材と切り替えることで単色のなかにアクセントを加えた一着。スタンドカラーの首元は開け方次第でちょっとした印象の変化を楽しめます。アイボリーとモカという淡く上品な2色がラインナップ。トレンド感を主張しすぎないデザインと色味のため、次の冬もキレイめコーデのお供になってくれそうです。

軽やかに羽織れて表情も変える中綿入りコート

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スナップボタンコート」\6,990（税込）

中綿入りでありながら、着膨れ感が気になりにくいよう調整されたこちらのロングコート。すっきりとしたシルエットはサッと軽やかに羽織りやすく、長すぎない着丈は足さばきも楽に行えそうです。ウエストを絞ればギャザーが寄り、ふんわりと女性らしいメリハリシルエットにアレンジ可能。ベースはシンプルなので、その時々のトレンドアイテムともスタイリングを楽しんでみて。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ