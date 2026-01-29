やっぱり【UNIQLO：C】がセンス別格！ 完売前にゲットしたい「新作シューズ」

コーデはしばらく冬の装いだから、バッグやシューズを新調して気分を変えたいところ。今、シューズを新調するなら、おすすめは何？ ── 編集部が注目したのは、【UNIQLO：C（ユニクロシー）】の「新作シューズ」。大人のコーデにふさわしい洗練されたデザインで、足元からおしゃれを底上げできそうです。2月上旬販売予定なので、ぜひ事前のチェックを。

足元からコーデを引き締めて

【ユニクロ】「デッキシューズ」\5,990（税込）※2月上旬販売予定

上品なレザー調の素材を使用したデッキシューズ。カジュアルなジーンズと合わせても、大人顔に引き寄せてくれそう。マニッシュなレースアップデザインが、着こなしのアクセントに。アウトソールに波形の溝を使っているため濡れた場所でも滑りにくく、雨の日でも使いやすそうです。抗菌防臭インソールが採用されているのも嬉しいポイント。

スタイリッシュな配色デザイン

【ユニクロ】「コンビネーションスニーカー」\4,990（税込）※2月上旬販売予定

異素材を組み合わせたデザインがシャレ感を醸すスニーカー。シュータンやヒール部分もさりげないワンポイントです。インソールとアウトソールにはクッション性のある素材が使われており、履き心地も良さそう。カジュアルなスウェットコーデに合わせたり、甘めのスカートやワンピースに投入してスポーツミックスに仕上げるのも◎

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。