圧巻の断面ッッッッ！！（幸）【セブン-イレブン】ほおばりたい♡「新作菓子パン」

【セブン-イレブン】では、断面にもインパクトがあって思わず頬張りたくなりそうな「新作菓子パン」を販売中。朝食や軽食などはもちろん、ティータイムのお供にもぴったりで、ストックしておきたくなるかも。そこで今回は、見ても食べても楽しめる、多幸感高めな菓子パンを紹介します。

クイニーアマン × ベイクドチーズケーキ！？

チーズをクイニーアマンに絞って焼き上げた「ベイクドチーズ風クイニーアマン」。断面を見てみると、底面をキャラメリゼしたデニッシュ生地に、しっとり感のありそうなベイクドチーズケーキが重ねられています。@pan.oyatsuさんによると「チーズケーキ部分はねっとり、ほどよい酸味とコクがあって本格的なベイクドチーズ感」があるのだとか。デニッシュ生地とチーズケーキの組み合わせは、スイーツとしても楽しめそうです。

千葉県だけのエリア限定菓子パン

千葉県で限定販売されている「牛乳仕込みの牛乳パン ホイップクリーム入り」は、パン生地に千葉県産の牛乳を使っているのが特徴です。空気を含んだような生地のふんわり感が、断面を見ていても伝わってくるよう。@hifumi4さんによると「ホイップは牛乳のコクとミルキーさのある味わい」とのことなので、生地からもクリームからも牛乳の優しい甘みを感じられるかも。

食べる前から幸せな気分に浸れそうな【セブン-イレブン】の「新作菓子パン」。牛乳パンは千葉県限定の商品なので、千葉エリアに立ち寄る機会があったときは、ぜひベーカリーコーナーをチェックしてみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@hifumi4様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる