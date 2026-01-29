子猫を保護→数時間お世話した結果…あまりにも無防備な『可愛すぎる光景』に「最高にうれしいやつｗ」「たまらんね」と癒される人続出
保護して数時間後の子猫の様子が可愛いと話題になっています。動画には「全てがかわいい！」「前からここにいたかのようなくつろぎようｗ」等のコメントが寄せられ7万回以上再生されているようです。
【動画：子猫を保護→数時間お世話した結果…あまりにも無防備な『可愛すぎる光景』】
保護して数時間で…？
TikTokアカウント「うちの5兄弟」に投稿されたのは、投稿主さんが保護した子猫の姿です。2025年5月に保護したという、てんくん。投稿主さんが数時間お世話をした結果…？
なんとへそ天で警戒心ゼロでお昼寝をし始めたそう！お口も開きっぱなしのリラックスモードで、まるでずっと前から投稿主さん宅の猫ちゃんのように安心して眠っていたそう。可愛すぎて投稿主さんもメロメロになってしまったといいます。
保護猫ちゃんは他にも
保護した猫ちゃんやわんちゃん達が合計5匹暮らしているという投稿主さん宅。他の投稿でも、保護されて安心した猫ちゃん達の姿が投稿されています。
こちらの投稿では、2024年に兄弟で保護された茶トラの猫ちゃん達が紹介されています。子猫の時からくっついて寝ていた2匹は、その後も一緒に大きくなっていったそう。大きくなってもよく一緒にお昼寝している仲良し兄弟なんだそうです。
猫達が仲良く暮らすお宅
また、他の投稿では茶トラの兄弟達と子猫が一緒にいる姿も投稿されています。他の猫ちゃんより先輩の茶トラの兄弟達が、後から来た子猫を毛づくろいしてあげている優しいワンシーンも投稿されているようです。
他の投稿では、みんなでお昼寝しているシーンもあり、猫ちゃん同士仲良く幸せに暮らしている投稿主さん宅。猫ちゃん達の温かい絆を感じる投稿となっていました。
最初にご紹介した投稿は7万回以上再生され「全てがかわいい！」「前からここにいたかのようなくつろぎようｗ」「ホッと安心してるんやと思います」等のコメントが寄せられ、安心して眠る子猫の姿に心癒されるとの声が多く寄せられていたようでした。
TikTokアカウント「うちの5兄弟」では、投稿主さん宅に暮らす保護猫ちゃんやわんちゃん達の姿が投稿されています。保護され安心してのびのびと暮らす猫達の姿が微笑ましいと話題になっています。
写真・動画提供：TikTokアカウント「うちの5兄弟」さま
執筆：春野 りん
編集：ねこちゃんホンポ編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。