Ice Braveで共演

フィギュアスケートの元世界王者・宇野昌磨さんがプロデュースするアイスショー「Ice Brave 新横浜 Special Edition」が30日から、KOSE新横浜スケートセンターにて開催される。これまでのショーでカップルを組み、アイスダンスを披露してきた本田真凜さんが成長の軌跡をインスタグラムに公開すると、ファンから反響が届いている。

本田さんはインスタグラムに「2024 vs 2026 カメラロールを見返してたら成長の記録が！笑（音あり推薦です笑）」などと記して動画を投稿。動画にはシングルで戦ってきた2人が、一緒にリンクに倒れたり、ぎこちなくスピンしたりと悪戦苦闘しながら、アイスダンスに挑戦する姿が収められている。

動画の最後では、ショーで宇野さんが本田さんをしっかりと支え歓声を浴びる、見違えるような姿を見せると、「むっっっず！な挑戦の連続だったアイスダンス。その一つひとつが新たな景色へと繋がり、たくさん成長できた大切なプログラムでした」と喜びも記した。

当時、交際中の2人がアイスダンスのカップルを組み、ショーでプログラムを披露する姿は話題を呼んだ。その舞台裏を明かした投稿には、宇野さんが「2024年のカメラ止めに行くまでのできた？できた？が1番面白い」と反応したほか、ファンからもコメントが相次いでいた。

「めちゃくちゃ貴重だし成長が目に見えて分かるから感動的」

「貴重映像ありがたすぎるし、何より努力したのがわかって泣ける」

「この短い動画だけでも感動してしまう」

「アイスダンスでこんなにも息ピッタリなツイズル、初めて見たかも」

「大歓声と光の中の二人美しいです 成長過程凄すぎる」

「すごく苦労を重ねた上での、素晴らしく美しい演技だったのですね」

「努力のたわもの！」

「シングルでやってきた同士がここまで素敵に演じられるのは努力ですね！」

「Ice Brave 新横浜 Special Edition」は30日から2月1日までの3日間、計4公演が開催される。本田さんは「次の新横浜公演は新プロです！ 驚きを届けられます様に！！！！！」とつづっている。



（THE ANSWER編集部）