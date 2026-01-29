女優・川上麻衣子が27日、自身のインスタグラムを更新。フィンランドを経由して、スウェーデンの家に到着したことを報告した。



【写真】ストックホルムのおうち 家具がスウェーデンっぽい

スウェーデン・ストックホルム生まれの川上。「突然のご報告となりましたが、先ほど雪のフィンランド ヘルシンキ空港に到着。この後久しぶりのストックホルムに向かいます。」と手を振る写真とを添えて記し、「やはりこの北欧の空気。落ち着きます。しばらく旅日記にお付き合いくださいね」と続け、雪が積もった空港の写真もアップした。



続く投稿ではストックホルムの家に到着したことを伝え、「3年ぶりの部屋。片付けたりなんなりして、ほっと一息。」と“第2の故郷”での様子をちらり。長旅に「映画三昧の機内であまり眠らず、ようやく落ち着いて、今こちらはお昼を過ぎたところ。1日が今日は長ーい。」とつづった。



フォロワーからはそれぞれの投稿に「ご自宅なのですね!?」「うらやましいです」「北欧寒そう」「旅行を満喫してください」「フィンランドの景色やカフェや可愛いものが見たい」などの声や旅日記を楽しみにするコメントが寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）