【全国の天気】

日本海側は広く雪で、大雪や吹雪になる所があるでしょう。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、東海や関東は一部で雪が降りそうです。関東南部も雪のちらつく所があるでしょう。

【予想最高気温】

厳しい寒さが続くでしょう。札幌は-2℃で10日連続の真冬日となりそうです。新潟は3℃、仙台は4℃で前日と同じくらいでしょう。名古屋は前日より4℃低い6℃、盛岡は3℃低い-1℃、広島は2℃低い9℃の予想です。東京や大阪も10℃に届かず、風が冷たく感じられそうです。寒さ対策をしっかりとしてお出かけください。

【週間予報】

・大阪〜那覇

山陰や近畿北部は、30日（金）にかけて大雪となる所があるでしょう。土日は九州南部や沖縄で雨が降りそうです。立春の2月4日（水）は気温が上がり、春の気配を感じられるでしょう。西日本は各地で12〜13℃まで上がる予想です。

・札幌〜名古屋日本海側は雪が続き、31日（土）頃まで大雪となる所がありそうです。太平洋側は晴れる日が多いでしょう。来週はじわじわと気温が上がり、4日（水）は東京で13℃、仙台で8℃と3月上旬並みの気温となりそうです。