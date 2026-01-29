お顔に指を近づけられると『ムキ顔』になってしまうコーギーさん。ライバル視しているぬいぐるみで検証してみた結果…まさかの結末が話題になっています。

思わずクスッと笑えるおもしろ可愛い光景は記事執筆時点で129万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：指を近づけると『ムキ顔』になる犬→ぬいぐるみの手で検証してみたら…まさかの反応】

指を近づけると『ムキ顔』になる犬

Xアカウント『@komachiaya_』に投稿されたのは、コーギー「こまち」ちゃんのお姿。

飼い主さん曰く、こまちちゃんはお顔に『指』を近づけられるとムキッと歯を剥き出した『ムキ顔』になってしまうのだそう。

ゴロンと寝転んでいるこまちちゃんのお顔にそーっと指を近づける飼い主さん。一定の距離を超えるとムキ顔に豹変、指を離すと元通りに…。

もちろん噛むわけではないものの、必ずと言っていいほどムキ顔を披露してくれるため、とある検証をしてみることにしたのだといいます。

ぬいぐるみの手で検証してみた結果…

ママを取られてしまうのではないか…と、こまちちゃんがライバル視しているという『ぬいぐるみ』を使って、手を近づけてみることに。

リラックスして寝転んでいるこまちちゃんに、ぬいぐるみの手をそーっと近づけてみると…『指』の時よりも、さらに迫力のあるムキ顔を披露したというこまちちゃん。

さすがライバル視しているだけあり、ムキ顔には『許さぬ』という強い意志が込められているようにも見えたのだとか。

検証結果は、ムキ顔になるのは『指』だけじゃないということ、そしてぬいぐるみをライバル視していることを再確認させられるものとなったのでした。

こまちちゃんのおもしろ可愛いまさかの反応は多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「新入りのくせに、ちょっかい出してきて！！！のムキー」「ムキ顔システム検証」「でも動かないのはデフォ」「可愛すぎる」「なんでｗｗ」などのコメントが寄せられています。

チーズ蒸しパンとのコラボレーションが大人気

こまちちゃんは、のんびり屋さんでマイペース、甘えん坊な性格の女の子。その貫禄あるお姿、そして北海道チーズ蒸しパンとのコラボレーションがとにかく大人気なのです。

飼い主さんに溺愛されながら、毎日自分らしいペースで幸せに暮らすこまちちゃんのお姿は日々コーギーの魅力やたくさんの笑顔を届けてくれています。

写真・動画提供：Xアカウント「@komachiaya_」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。