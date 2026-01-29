リビングの掃除をするために、少しだけドアを閉めただけなのに…。ゴールデンレトリバーさんが見せた飼い主さんへの『まさかの態度』が話題になっているのです。

思わずクスッと笑える、想定外すぎるその光景は記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：掃除のためにドアを閉めたら、外に出された大型犬が…意思が強すぎる『表情』】

掃除のために一瞬ドアを閉めたら…

Xアカウント『@Lemochimame__s』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「れも吉」ちゃんのお姿。

この日、飼い主さんはリビングのお掃除をするために少しの間だけドアを閉めることにしたのだそう。何気なく行ったその行動、ふと振り返ると…まさかの光景が広がっていたというのです。

大型犬が見せた『まさかの態度』に反響

ガラス戸の向こう側、飼い主さんを見上げるようにして全力でガンを飛ばしていたという、れも吉ちゃん。

言いたいことがある、不満…感情が痛いほど伝わってくるそのお姿に、飼い主さんは驚いたと同時に思わずカメラを回さずにいられなかったそうです。

普段の愛くるしい表情はどこへやら…『極悪』『不良』なんて言葉がぴったりなほど、迫力のある目つきで睨みつけていたのだとか。

飼い主さんに締め出されたのかと勘違いしてしまったのか、予想外のブチギレ姿は多くの人々をクスッと笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ヤンキーになっちゃったｗ」「めっちゃ怒ってらっしゃるｗ」「許さないの顔」「気を悪くしてますねｗ」「この眼力は罪ｗ」など多くのコメントが寄せられています。

猫さんたちとの暮らしが大人気

れも吉ちゃんには、もち吉くん、ちま吉ちゃん、まめ吉くんという仲良しにゃんずの存在があります。猫さんたちに囲まれて暮らすれも吉ちゃんは、日々『猫化』が進んでいるのだとか。

飼い主さんに溺愛されながら、猫さんたちと共に賑やかに幸せに暮らすれも吉ちゃんのお姿は、ゴールデンレトリバーの魅力や、猫さんとの同居生活の魅力を発信し続けています。

