¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Â£±¥ê¡¼¥°¡¦µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢ÀìÍÑÎý½¬¾ì¡Ö£È£Á£Î£Î£Á£Ò£Ù£Ú¡¡£Â£Á£Ó£Å¡Ê¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¥Ù¡¼¥¹¡Ë¡×¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òµþÅÔ»ÔÆî¶è¤Î¸µ¡¦ÅãÆî¹â¹»¤Î¹»¼ËÉßÃÏ¤Ë·úÀßÍ½Äê¤Ç¡¢£±£°·î¤Î½×¹©¤òÌÜ»Ø¤¹¡£·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¹ñÆâºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎý½¬´Ä¶¤È¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¸ø±à¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½¡££²£°£³£°Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÆüËÜ°ìÃ£À®¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÃÝÇ·²¼¿ÎÈ¬¡Ê¤Þ¤µ¤ä¡Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê£µ£°¡Ë¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë¿·µòÅÀ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áÅÄÂ¼¡¡Î¶°ì¡¢µÈÂ¼¡¡Ã£¡Ë
¢£¹ñÆâºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë
¡¡¡½¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢µþÅÔ¡¦²£ÂçÏ©±¿Æ°¸ø±à¤ÎÂÎ°é´Û¤ÇÎý½¬¤ËÎå¤à¡£¤Ê¤¼ÀìÍÑÎý½¬¾ì¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¸½ºß¤Ï¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç»ÈÍÑ¤ÎÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡ØÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤»¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¼ê¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÎý½¬´Ä¶¤«¤é¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÍèµ¨¤«¤é¡Ë£Â¥ê¡¼¥°¥×¥ì¥ß¥¢¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¸½¾õ¤ÎÎý½¬ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ë»È¤¨¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¡½ÀìÍÑÎý½¬¾ì¤Ï¥á¥¤¥ó¥³¡¼¥È¤ä¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°ÍÑ¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎÎý½¬Åï¤È¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿Áª¼êÅï¤òÊ»Àß¡£¹ñÆâºÇ¹âÊö¥ì¥Ù¥ë¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤¦¤»¤ä¤ë¤Ê¤éÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¡¢¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µþÅÔÉÜ¡¢µþÅÔ»Ô¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¹½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï£²Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¡£¸µÅãÆî¹â¹»¤ÎÂÎ°é´Û¤ò²þ½¤¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥í»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¡£°ì¤«¤é¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤í¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¥¯¥é¥Ö°ì´Ý¤À¡£
¡¡¡ÖÀìÍÑÎý½¬¾ì¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬º£¤è¤êÃÇÁ³¤¤¤¤¡£ËÍ¤é¤¬»Å»ö¤¹¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÂÎ´¶¤âÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½Áª¼ê¤é¥¯¥é¥ÖÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤¦¿·µòÅÀ¡£¥¯¥é¥Ö¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ö¶¦¤Ë¡¢ÅÐ¤ë¡£¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¼þÊÕ¤Ë¤Ï½»Âð¤ä³Ø¹»¤â¤¢¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î»ÔÌ±¤ÎÊý¡¹¤Ëµ¤·Ú¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥íÁª¼ê¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤«»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡£µþÅÔ¤Ëº¬¤¶¤¹Í£°ì¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥é¥Ö¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ë±þ±ç¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¢££³µ¨ÌÜ¡Ö¾¡ÍøÆÏ¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¥ª¡¼¥Ê¡¼½¢Ç¤£³µ¨ÌÜ¡£¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤ÎÆñ¤·¤µ°Ê¾å¤Ë¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºÇ½é¤Ï¡Ø¤¨¤é¤¤¤â¤ó¤Ë¼ê½Ð¤·¤¿¤Ê¡Ù¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤·¡£¤Ç¤â¡¢£±µ¨ÌÜ¡Ê£±£·¾¡£´£³ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶èºÇ²¼°Ì¡Ë¤ÏÉé¤±¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»î¹ç¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢Ëè²ó¤Û¤ÜËþ°÷¡£³§¤µ¤óºÇ¸å¤Þ¤Çµ¢¤é¤º¤ËÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡££²µ¨ÌÜ¡Ê£³£³¾¡£²£·ÇÔ¤ÇÆ±£³°Ì¡Ë¤Ï´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡££³µ¨ÌÜ¤Î¸½ºß¤Ï²¼°Ì¤Ç¶ìÀïÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¿·¤·¤¤Îý½¬¾ì¤ÎÀ°È÷¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤·¡¢¾¡Íø¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½Æ±¤¸¤¯µþÅÔ¤ò¥Û¡¼¥à¤È¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎµþÅÔ¥µ¥ó¥¬¤¬ºòÇ¯¡¢£Ê£±¤ÇÍ¥¾¡Áè¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥ó¥¬¤µ¤ó¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤âÇä¤ì¤Æ¤Û¤ÜËþÀÊ¡£¾¡¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¡¹¤â¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¿Íºà¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ò¡£¡Ê£²£¸Ç¯´°À®¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ë¿·¤·¤¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬¼è¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¡×
¡¡¢¡ÃÝÇ·²¼¡¡¿ÎÈ¬¡Ê¤¿¤±¤Î¤·¤¿¡¦¤Þ¤µ¤ä¡Ë£±£¹£·£µÇ¯¡¢ÅìÂçºå»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££µ£°ºÐ¡£Âçºå¶Í°þ¡¢Âç»ºÂç¤Ç¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡£Â´¶È¸å¡¢°åÎÅ´ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ç±Ä¶È¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¸å¡¢´Ç¸î»Õ¤ÎÅ¾¿¦¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤òÎòÇ¤¡££²£°£²£³Ç¯£¹·î¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£ºÂ±¦¤ÎÌÃ¤Ï¡Ö¿Í¤Î¹Ô¤¯Î¢¤ËÆ»¤¢¤ê²Ö¤Î»³¡×¡£