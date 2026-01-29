「ネット広告を見てモノを買うバカ」のたった1つの特徴とは？

モノを買っているようで、「不安」を処理している

ネット広告を見て、「なんか良さそう」「今の自分に必要かも」と感じ、気づいたら購入ボタンを押している。

この行動を、「意志が弱い」「考えが浅い」と切り捨てるのは簡単です。

でも本質は、そこではありません。

多くの場合、その人はモノではなく、「不安」を処理しているのです。

・このままで大丈夫だろうか

・今の自分は足りていないのではないか

・もっと良くならなければいけないのではないか

広告は、その不安に正確に触れてきます。

広告が売っているのは「商品」ではない

『世界の果てのカフェ』という本では、広告の正体がこう語られています。

幸せや安心感に焦点を当てた内容の広告を見聞きしたことはある？

『この商品があれば、あなたの人生はもっと良くなります』というメッセージが込められた……

ここで重要なのは、広告が売っているのは「機能」や「性能」ではない、という点です。

売っているのは、幸せ・安心感・意味・満足感。

しかもそれは、露骨には言われません。

たいていは、さりげなく仕込まれているの。企業ははっきりとは言わない。

だけど、こういったメッセージの目的は、特定の商品やサービスを通じて満足感を得られると信じ込ませることなの。

つまり、「これを買えば満たされる」と同時に、「これを持っていないあなたは満たされていない」という前提を植え付けてくる。

この二重構造が、非常に強力です。

ネット広告にハマる人の、たった1つの特徴

では、「ネット広告を見てモノを買うバカ」と呼ばれてしまう人の特徴は何か。

それは、自分が何によって満たされるのかを、自分で決めていないことです。

自分の中に基準がないと、広告が基準になります。

他人がつくった「幸せの定義」を、そのまま借りて生きることになる。

車、服、ガジェット、体験。

どれを買っても、一瞬は気分が良くなる。

でもすぐに、また別の広告が「次はこれだよ」と囁いてくる。

それは消費ではなく、満たされなさの無限ループです。

決定的に欠けているもの

「ネット広告を見てモノを買うバカ」のたった1つの特徴。

それは、「自分は何で満たされる人間なのか」を知らないこと。

広告を疑え、という話ではありません。

賢くなれ、という話でもない。

必要なのは、

・自分はどんな時間に満足を感じるのか

・何をしているときに、心が静かになるのか

・何があれば、もう十分だと言えるのか

それを自分で決めることです。

その基準を持った瞬間、広告はただの情報に戻ります。

そして、モノを買うかどうかは不安ではなく、納得感で決められるようになるのです。

