

与党連合の選挙集会に参加する女性たち。モディ首相のお面をかぶる支持者もいた=2024年3月31日、インド北部メーラト、石原孝撮影

人口が世界一の国、インド。そこで5年に一度行われる総選挙は、有権者の数がケタ違いなことから「世界最大の選挙」と呼ばれています。「カレーの国」「IT大国」といったイメージがあるけど、選挙の仕組みは日本とどう違うの？ 2024年に実施された総選挙をもとに、そのスケール感やユニークなルールを分かりやすく解説します。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「そもそも解説」で、2024年4月18日に配信された記事を再構成してお届けします。本編はこちらから

ざっくり要点

1. 有権者は約9.7億人！日本の人口の7倍以上という圧倒的スケール

2. 投票期間は1ヶ月以上！広大な国土で地域ごとに投票日を設定

3. 政党ごとにシンボルマークがあり、文字が読めなくても投票可能

4. 経済成長や格差、そして民主主義のあり方が争点に

もっと知りたい

1, 桁違い！「世界最大の選挙」のスケール感

インドの有権者数は約9億6880万人と、日本の総人口の7倍以上にものぼります。国土も広大で、選挙スタッフや治安部隊をきちんと配置するため、投票は地域ごとに日を分けて行われます。そのため、総選挙の投票期間は約1か月半にも及び、開票は最終投票日の後に一斉に行われるという壮大なスケジュールです。選挙で選ばれるのは日本の国会議員にあたる下院議員で、議席数は543。選挙区ごとに最も多く票を得た候補者1人が当選する小選挙区制が採用されています。

2, 文字が読めなくてもOK！ユニークな投票方法

インドの投票は、電子投票機で行われます。表示された候補者名と政党のシンボルマークを見て、投票したい候補者のボタンを押す仕組みです。読み書きができない国民も多いため、政党ごとに決められた「シンボルマーク」が重要な役割を果たします。例えば、与党のインド人民党（BJP）は「ハスの花」、最大野党の国民会議派は「手のひら」がシンボルです。他にもゾウやオートリキシャ、クリケットのバットといったインド人に馴染み深いものから、パンを焼くトースターや防犯カメラといったユニークなものまであり、有権者はこのマークを頼りに投票します。

3, 選挙の争点は？「経済成長」と「民主主義のあり方」

インドは「世界最大の民主主義国家」と呼ばれる一方、英誌の調査機関による民主主義指数では「欠陥のある民主主義」に分類されるなど、そのあり方が問われています。2024年の総選挙では、モディ首相が率いる与党・インド人民党（BJP）が経済成長やインフラ整備といった実績をアピールし、「世界3位の経済大国にする」と訴えました。これに対し、野党側は「若者が就職難に苦しんでいる」と経済政策を批判。さらに、モディ政権下で報道の自由やイスラム教徒など少数派の権利が侵害されていると主張し、支持を呼びかけました。

4, 日本企業も注目

経済成長の著しいインドの政局には、ビジネスチャンスをうかがう多くの日本企業が関心を寄せています。与党による安定した政権が続き、海外からの投資を歓迎する政策が維持されることへの期待は高いでしょう。ただし、インドは自国の利益を最優先するしたたかな外交姿勢でも知られ、協力する相手を分野ごとに使い分ける戦略をとっています。例えば、ウクライナ情勢をめぐり欧米諸国が対ロシア制裁を科す中でも、格安のロシア産石油の輸入を急増させました。インド進出に関心を持つ日本企業の多くは、総選挙の情勢に加え、インフレや雇用の安定、経済格差といった国内課題にも注視しているようです。

記者のひとこと

インドの選挙には、日本にはないユニークなルールがあります。例えば1人の候補者が二つの選挙区から同時に立候補することが認められているんです。もし、その候補者が両方の選挙区で当選した場合は、後日、片方の選挙区で補欠選挙が行われます。また、インド社会に根強い「カースト差別」を禁じる憲法に基づいて、特定のカーストや少数部族の出身者のために議席を確保する選挙区があるのも大きな特徴です。こうしたルールからも、インドの多様で複雑な社会背景がうかがえます。

より詳しく知りたい人はこちら

2019年のインド総選挙の際に用意されたシンボルマーク。ダンベルや電卓、ケーキといったものまである。有権者はこうしたシンボルマークも参考にして、選びたい候補者に票を入れる=選挙管理委員会の資料から

朝日新聞（デジタル版）そもそも解説

人口が世界一の国、インドで5年に一度行われる総選挙は「世界最大」とも呼ばれます。そのユニークな仕組みを整理しました。

「世界最大」のインド総選挙 日本と違う仕組みとは

関連記事はこちら

シリアのアサド政権崩壊1年、なぜ？ 今後の課題は

障害者らの「安楽死」殺害 ナチ・ドイツでなぜ

ボスニア紛争とは 10万人が犠牲、どう「和解」

近年の日中関係は？ 安倍首相の「親書」で好転も

「1分でわかる○○」シリーズ

忙しい読者の皆様へ、朝日新聞の記者が取材した海外ニュースやエンタメ、ライフスタイル情報をコンパクトにお届け。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、「世界の今」をスマートにキャッチしませんか？

◆シリーズの一覧はこちらから