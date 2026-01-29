誰にも教わっていないはずなのに…1歳3ヵ月で初めてバットを握った瞬間の″構え″がプロ級「前世は野球人かな？」「スイッチヒッターですね」
1歳3カ月の子どもがバットを握り、誰にも教わっていないのに見事な構えを見せる写真がThreadsで話題を呼んでいる。投稿したのはai（@ai__home__log）さん。「すでに強打者のオーラがありますね」「バット持って打てる雰囲気出してるの凄い」などのコメントが寄せられ、11万回表示、5300以上のいいねを記録した。野球一家に生まれた"天才打者"の日常について、お母さんに話を聞いた。
【別カット】なかなか渋い顔で…プロさながらのかまえを見せる1歳児
――お子さんが初めてバットを握った際、この見事な構えを見てどのような言葉をかけられましたか。
「初めてバットを握ってこの構えだったのでまず、え！？え！？と自分の中ですごくびっくりで声が出たものの、その後は、すごいね！！上手だね！！と声をかけました」（aiさん）
――普段の生活の中で「野球の才能があるかも？」と感じるような動作はありますか。
「3歳のお兄ちゃんも野球が大好きで早い球を投げるんです。お兄ちゃんと一緒に家の中でもボールを投げています。グローブも教えていないのに左手にはめて、グローブでボールを掴んで右手でボールを投げていてとてもびっくりしました」
――その後お子さんはどれくらいの時間、バットで遊んでいましたか。
「バットを見つけると構えてボールを投げてアピールをしてきます。一度バットで遊び始めると重いはずなのに15分くらいはバットを持って遊んでいます」
――お子さんが野球に興味を持つきっかけになりそうな環境はありましたか。
「夫の家族が野球一家で、夫が野球経験者でピッチャーでした。小学生から野球を始め、高校でも1年生から投げていて、甲子園は惜しくも届きませんでしたが、1年生、3年生では決勝まで行き投げていました。その後大学、軟式の社会人企業チームまで続けました」
――将来お子さんにどのようなスポーツや趣味を楽しんでほしいと願っていますか。
「将来は子供の好きなスポーツをして欲しいのでやりたいことがあれば全力で応援します。このまま野球を好きで続けてくれるならパパが叶えられなかった甲子園の夢を叶えて、家族みんなで甲子園で応援できたら嬉しいですね」
