見た目がかわいいと思う「京都府のお土産」ランキング！ 2位「生八つ橋 おたべ」を抑えた1位は？【2026年調査】
キリッと引き締まった冬晴れの下、日々の騒がしさをリセットして、心ときめくかわいいお土産を手に取ってみませんか。今回は圧倒的な愛らしさと共に、地域の魅力とこだわりが詰まったお土産をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月20日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「見た目がかわいいお土産に関するアンケート」を実施しました。その中から、見た目がかわいいと思う「京都府のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：生八つ橋 おたべ（美十）／56票2位にランクインしたのは、京都土産の代名詞ともいえる「生八つ橋 おたべ」です。コシヒカリを使った独自の生地でつぶあんを包んだ定番の和菓子で、「おたべちゃん」のキャラクターや、季節ごとに変わる華やかで上品なパッケージデザインが、多くの人に愛され続けています。
回答者からは「柔らかい感じが見た目からわかって、可愛らしいから」（30代女性／広島県）、「カラフルな生八つ橋が並ぶ様子が可愛く、季節限定フレーバーも多いため見た目の楽しさがあります。柔らかい質感も『和の可愛さ』を引き立てます」（20代男性／福井県）、「京都っぽい包装と舞妓さんみたいなキャラクターが可愛いから」（30代女性／千葉県）といった声が集まりました。
1位：京ばあむ（美十）／60票1位に輝いたのは、抹茶と豆乳の層が美しい「京ばあむ」でした。京都産の宇治抹茶と、京都の地下水で作った豆乳を重ね合わせた色鮮やかなバウムクーヘンです。フォンダンのシャリシャリ感と、抹茶の緑、豆乳の白が織りなすコントラストが非常に美しく、お土産としての華やかさが際立っています。
回答者からは「パッケージデザインが京都っぽくてかわいい」（20代女性／大阪府）、「抹茶の緑とプレーンの白がまるで竹の断面のようで、和を感じられるので外国の友達もかわいいと言っていたからです」（20代女性／奈良県）、「抹茶の深い緑と、豆乳の真っ白な層が少しずつ重なっていて、切り分けた時の見た目がとにかく上品でかわいいから」（30代男性／滋賀県）といった声が集まりました。
