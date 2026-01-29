1980年代にカリスマ的人気で女子プロレス旋風を巻き起こし、現在も現役として活動する女子プロレスラーのダンプ松本（65）が28日、自身のインスタグラムを更新。入院して膝の手術を受けることを報告した。

「今日から入院だよー」と記し、病院でのショットを投稿。「元気 明日は膝の手術 頑張るぞー」と29日に膝の手術を受けることを明かした。

「手術は先生が頑張るからお任せして、ダンプはリハビリ頑張るぞー 早くリングに戻れるように」と気合を入れた。

「昨日は3人でお寿司を食べに お母さんとヒロタン可愛いでしょ！今夜は早く寝ないと YouTubeダンプちゃんねるマジだぜ 更新したよ」とつづった。

ハッシュタグでも「#極悪女王」「#極悪同盟」「#ダンプ松本」「#極悪同盟40周年」「#明日は手術がんばる」と添えた。

この投稿に、ファンからも「お大事に。早く元気な姿見られるのを楽しみにしてます」「手術無事に成功して、また元気な姿で戻ってこられることを願っております」「リハ頑張れ」「手術の成功祈っています」など激励の声が寄せられている。